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«Не берите даже со скидкой 99%»: Роскачество перечислило марки шоколада, которые лучше не брать

Роскачество провело исследование шоколадных изд...

rebanas.com

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Роскачество провело исследование шоколадных изделий, доступных на российском рынке, и составило список тех, которые оставили желать лучшего. Эксперты настоятельно рекомендуют избегать покупки этих марок, даже если они предлагаются по искусительно низкой цене.

Исследование включало тщательный анализ состава, вкусовых качеств и соблюдения стандартов производства шоколада. Оказалось, что некоторые шоколадные батончики содержат повышенное количество заменителей какао-масла, в том числе растительные жиры, которые не только ухудшают вкус, но и могут влиять на здоровье потребителей.

"Потребители зачастую привлекаются низкой ценой, но наша задача — убедить их, что экономия не должна идти в ущерб качеству," — говорит представитель Роскачества. Он подчеркивает, что хороший шоколад должен содержать какао-масло, а не его заменители, и быть свободным от вредных добавок.

Помимо вопросов качества и безопасности, в рамках исследования также обращалось внимание на соответствие заявленному на упаковке весу и наличию искусственных ароматизаторов, которые могут скрывать низкое качество сырья.

Роскачество рекомендует потребителям внимательно изучать состав продукта перед покупкой и выбирать шоколад, который прозрачно демонстрирует свои качества, особенно важно это делать при покупках со значительными скидками.

"Выбирая шоколад, стоит ориентироваться не только на цену, но и на информацию о производителе и составе продукта, чтобы удостовериться в его качестве и безопасности," — заключает эксперт.

Ключевые слова: Роскачество, шоколад, качество продукции, потребительские предупреждения, здоровье, исследование продуктов

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