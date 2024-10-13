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«Не берите даже со скидкой 99%»: Роскачество назвало марки шоколада, которые никому не стоит брать

В последнем исследовании Роскачество выступило ...

dzen.ru

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В последнем исследовании Роскачество выступило с неожиданным предупреждением для любителей шоколада. Ведомство опубликовало список брендов шоколада, которые, по их мнению, потребители должны избегать, даже если товар предлагается со значительной скидкой.

Какие шоколады попали под запрет?

Роскачество проанализировало широкий ассортимент шоколадных изделий, доступных на российском рынке, и выделило несколько марок, которые не соответствуют стандартам качества. Основные претензии к указанным продуктам касались недостаточного содержания какао, использования заменителей масла вместо натурального какао-масла, а также наличия в составе вредных добавок и консервантов, которые могут негативно сказаться на здоровье потребителей.

Почему стоит избегать этих марок?

Эксперты Роскачества подчеркивают, что потребление некачественного шоколада может не только ухудшить состояние здоровья из-за присутствия вредных ингредиентов, но и не принести ожидаемого удовольствия от вкуса. Шоколад с высоким содержанием заменителей и низким содержанием какао часто обладает неестественным вкусом и текстурой.

Как выбирать качественный шоколад?

Роскачество рекомендует обращать внимание на состав продукта при покупке шоколада. Качественный шоколад должен содержать какао-массу или какао-масло в первых строчках списка ингредиентов. Избегайте продуктов, в которых присутствуют растительные жиры, большое количество сахара и искусственные добавки.

Важность информированности потребителей

Публикация такого списка подчеркивает необходимость информированности потребителей о качестве продуктов питания, доступных на рынке. Роскачество стремится обеспечить, чтобы российские потребители могли делать осознанный выбор и предпочитать продукты, которые не только вкусны, но и безопасны для здоровья.

Эта информация поможет потребителям избегать ошибок при покупке шоколада и защитит их от потенциально вредных продуктов, даже если те предлагаются по заманчиво низкой цене.

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