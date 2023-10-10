Не берите даже со скидками: в сосисках производителя нашли вирус африканской чумы свиней

В ХМАО специалисты Роспотребнадзора и их коллеги из Россельхознадзора обнаружили на прилавках магазинов в регионе сосиски и колбасу с геномом АЧС.

Власти опубликовали предупреждение.

"Уважаемые жители, обращаем ваше внимание, что в нашем округе обнаружили много партий продукции, зараженной вирусом африканской чумы свиней, которые поступили на продажу в регион".

Опасный геном АЧС обнаружен в ветчине "Филейская Столичная", в колбасе "Докторская Вязанка" компании "Стародворские колбасы", в сосисках "Баварские" и "Баварские с сыром" компании "Владимирский стандарт".

Специалисты предупредили, что для потребителей геном африканской чумы свиней опасности не представляет, он опасен для домашних и диких свиней.