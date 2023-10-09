Не берите даже по акции: в сосисках производителя нашли вирус африканской чумы свиней

В Ханты-Мансийском автономном округе специалисты обнаружили колбасные изделия и сосиски с геномом вируса африканской чумы свиней. В связи с этим власти вынуждены были обратиться к жителям.

"В нашем округе обнаружили много партий продукции, зараженной вирусом африканской чумы свиней, которые поступили на продажу в регион".

В частности, отмечается что геном АЧС найден в ветчине "Филейская Столичная", в колбасе "Докторская Вязанка" компании "Стародворские колбасы", в сосисках "Баварские" и "Баварские с сыром" компании "Владимирский стандарт".

При этом эксперты поясняют, что для здоровья человека геном АЧС в сосисках не представляет угрозы. Но вот домашние свиньи и дикие их сородичи могут заразиться, в связи с чем возникнет эпидемическая ситуация.

Все образцы зараженной продукции сняты с реализации.