Не берите даже по акции: в сосисках этого производителя нашли вирус африканской чумы свиней

В колбасных изделиях в ХМАО нашли вирус АЧС. Местные власти обратились к жителям с экстренным сообщением.

"Уважаемые жители, обращаем ваше внимание, что в нашем округе обнаружили много партий продукции, зараженной вирусом африканской чумы свиней, которые поступили на продажу в регион".

Геном вируса нашли в ветчине "Филейская Столичная", в колбасе "Докторская Вязанка" компании "Стародворские колбасы", в сосисках "Баварские"» и "Баварские с сыром" компании "Владимирский стандарт"».

Справедливости ради надо отметить, что для людей геном АЧС не опасен, но он опасен для домашних и диких свиней.