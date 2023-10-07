Новости России
· Служба новостей

Не берите даже по акции: в сосисках этого производителя нашли вирус африканской чумы свиней

Не берите даже по акции: в сосисках этого производителя нашли вирус африканской чумы свиней

Фото: социальные сети

Подписаться в Telegram

В колбасных изделиях в ХМАО нашли вирус АЧС. Местные власти обратились к жителям с экстренным сообщением.

"Уважаемые жители, обращаем ваше внимание, что в нашем округе обнаружили много партий продукции, зараженной вирусом африканской чумы свиней, которые поступили на продажу в регион".

Геном вируса нашли в ветчине "Филейская Столичная", в колбасе "Докторская Вязанка" компании "Стародворские колбасы", в сосисках "Баварские"» и "Баварские с сыром" компании "Владимирский стандарт"».

Справедливости ради надо отметить, что для людей геном АЧС не опасен, но он опасен для домашних и диких свиней.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

13 часов назад

Покровская родительская суббота: что нельзя делать в этот день

Новости Казани

день назад

Татарстан может многое предложить: Путин заявил, что вся Россия гордится Казанью

санобработка от тараканов в подмосковье

Новости Казани

день назад

Очень ценит личное отношение: глава Узбекистана поделился впечатлениями от приезда в Казань

Новости Татарстана

день назад

Проводится изготовление опытного образца: Казанский вертолетный завод готовится начать летные испытания «Ансата»

ремонт квартир спб частные объявления в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

Лицо было в крови: в Казани кондуктор подрался с пассажиром из-за оплаты

Новости Татарстана

день назад

Стоимость оценили в 4-5 миллиардов: глава РТ встретился с дочкой Шойгу и обсудил проект федерального центра

Новости Татарстана

день назад

Навестил родных мобилизованного: глава Пестречинского района РТ наколол дрова и снабдил продуктами семью
Лонгриды
2 дня назад

Как будут выглядеть гостиницы у «Миллениума» на берегу Казанки?

Как будут выглядеть гостиницы у «Миллениума» на берегу Казанки?

Новости Татарстана

13 часов назад

Покровская родительская суббота: что нельзя делать в этот день

Новости Казани

день назад

Значительно превышена проектная мощность: в Казани на 51% завершен пристрой к гимназии №19

Новости Татарстана

день назад

Проводится изготовление опытного образца: Казанский вертолетный завод готовится начать летные испытания «Ансата»

Новости Казани

день назад

Увеличилось число ДТП: в Казани проведут рейды и усилят посты
Для ребят откроют 12 групп: в Ново-Савиновском районе Казани идет строительство детского сада
Новости Казани
день назад

Для ребят откроют 12 групп: в Ново-Савиновском районе Казани идет строительство детского сада

Новости Казани

день назад

Эксперты поделятся актуальными знаниями: для казанцев проведут бесплатный марафон по продвижению продукции на маркетплейсах

Новости Казани

день назад

Три площадки для занятий: в Казани открыли центр уличного спорта

Новости Казани

день назад

Бесплатно и на постоянной основе: казанцы с ПОДА могут записаться на занятия по большому теннису
Выгодно купят только самые шустрые: как рынок недвижимости в Казани отреагировал на повышение ключевой ставки
Интересное в Казани
5 дней назад

Выгодно купят только самые шустрые: как рынок недвижимости в Казани отреагировал на повышение ключевой ставки