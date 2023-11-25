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Не берите даже по акции: Роскачество назвало марки опасных для жизни пельменей

Не берите даже по акции: Роскачество назвало марки опасных для жизни пельменей

Фото: открытые источники

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В Роскачестве исследовали более 20 марок пельменей, которые есть на прилавках российских магазинов. Выводы оказались неутешительными. Ни одна марка не соответствует базовым признакам качества и безопасности.

Пельмени «Вкусвилл» отличились содержанием листерий, способных вызвать тяжелое заболевание листериоз. Сальмонелла обнаружилась в пельменях от марок «Горячая штучка», «Мясной дворик», «Сибирская коллекция», «Рестория» и «Тураково». В пельменях от «Останкино традиционные», «Стародворье» и «Ложкаревъ» эксперты обнаружили кишечную палочку.

Все перечисленные марки экспертами к покупке и употреблению не рекомендуются

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