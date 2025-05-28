Не берите билеты даже за бесценок: эти места в плацкартном вагоне не просто так являются худшими — «боковушки» покажутся раем

Как выбрать самое удобное место в плацкартном вагоне поезда

Поездка в плацкартном вагоне — это возможность насладиться живописными пейзажами и завести новые знакомства. Однако комфорт путешествия во многом зависит от правильного выбора места. Некоторые полки в плацкарте могут создавать неудобства из-за расположения, шума или соседства с туалетом.

Стоит избегать 36-й верхней полки — она неудобна из-за сложного подъёма без поручня, близости туалета и постоянного движения пассажиров. Нижние места в первом купе часто бывают заняты пассажирами, ожидающими очередь к туалету или титану с водой, что нарушает личное пространство. Полки с 9-й по 12-ю и 21-й по 24-ю расположены рядом с аварийными окнами, которые летом нельзя открыть, из-за чего в вагоне может становиться душно.

Лучший выбор — второе купе, где расстояние до проводника и выхода оптимально, а шума и суеты значительно меньше. С этого места удобно наблюдать за очередью к туалету и титану, чтобы заранее подготовиться.

Для повышения комфорта эксперты советуют взять беруши или шумоподавляющие наушники, особенно если вы чувствительны к шуму. Также стоит избегать мест у проходов и туалетов, чтобы минимизировать неудобства во время поездки.