Не берите билеты даже бесплатно: эти места в плацкартном вагоне не просто так являются худшими — «боковушки» покажутся раем
kasheloff.ru
Как выбрать самое удобное место в плацкартном вагоне поезда
Путешествие на поезде — отличный способ насладиться пейзажами и познакомиться с интересными людьми. Но комфорт поездки во многом зависит от правильного выбора места в плацкартном вагоне.
Какие места лучше избегать?
- 36-я верхняя полка — неудобный подъём без поручня, неудобная боковая перегородка и близость туалета с постоянным движением пассажиров.
- Нижние места в первом купе — часто заняты ожидающими очередь к туалету или титану с водой, что нарушает личное пространство.
- Полки с 9-й по 12-ю и 21-й по 24-ю — расположены рядом с аварийными окнами, которые летом нельзя открыть, из-за чего в вагоне становится душно.
Какие места выбрать?
Второе купе — оптимальное расстояние от проводника и выхода, меньше шума и суеты. Также хороший обзор на очередь к туалету и титану, что помогает заранее подготовиться.
Дополнительные советы
- Возьмите беруши или шумоподавляющие наушники, если вы чувствительны к шуму.
- Избегайте мест рядом с проходами и туалетами для большего комфорта, сообщает progoroduhta.
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