Названы самые популярные имена для новорожденных за 120 лет

Издание "Газета.ру" собрало самые популярные имена для новорожденных мальчиков и девочек, которые в России родители давали своим малышам за последние 120 лет.

Для девочек мамы и папы выбирали чаще других следующие имена:

Анна;

Александра;

Татьяна;

Елена;

Екатерина;

Ольга;

Мария.

Мальчикам родители в течение последниз 120 лет давали чаще всего такие имена:

Алексей;

Александр;

Михаил;

Владимир;

Дмитрий;

Иван;

Николай.

В последние годы появилось много новых интересных имен, которые дают российским малышам. Популярность набирают: