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Названы самые популярные имена для новорожденных за 120 лет

Названы самые популярные имена для новорожденных за 120 лет

Фото: открытые источники

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Издание "Газета.ру" собрало самые популярные имена для новорожденных мальчиков и девочек, которые в России родители давали своим малышам за последние 120 лет.
Для девочек мамы и папы выбирали чаще других следующие имена:

  • Анна;
  • Александра;
  • Татьяна;
  • Елена;
  • Екатерина;
  • Ольга;
  • Мария.

Мальчикам родители в течение последниз 120 лет давали чаще всего такие имена:

  • Алексей;
  • Александр;
  • Михаил;
  • Владимир;
  • Дмитрий;
  • Иван;
  • Николай.

В последние годы появилось много новых интересных имен, которые дают российским малышам. Популярность набирают:

  • Есения;
  • Эмилия;
  • Агата;
  • Аделина;
  • Ясмина;
  • Оливия;
  • Аврора;
  • Мира;
  • Агния;
  • Амалия;
  • Макар;
  • Адам;
  • Богдан;
  • Леон;
  • Платон;
  • Савелий;
  • Демид;
  • Лука;
  • Мирослав;
  • Савва.
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