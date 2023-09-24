Названы самые популярные имена для новорожденных за 120 лет
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Издание "Газета.ру" собрало самые популярные имена для новорожденных мальчиков и девочек, которые в России родители давали своим малышам за последние 120 лет.
Для девочек мамы и папы выбирали чаще других следующие имена:
- Анна;
- Александра;
- Татьяна;
- Елена;
- Екатерина;
- Ольга;
- Мария.
Мальчикам родители в течение последниз 120 лет давали чаще всего такие имена:
- Алексей;
- Александр;
- Михаил;
- Владимир;
- Дмитрий;
- Иван;
- Николай.
В последние годы появилось много новых интересных имен, которые дают российским малышам. Популярность набирают:
- Есения;
- Эмилия;
- Агата;
- Аделина;
- Ясмина;
- Оливия;
- Аврора;
- Мира;
- Агния;
- Амалия;
- Макар;
- Адам;
- Богдан;
- Леон;
- Платон;
- Савелий;
- Демид;
- Лука;
- Мирослав;
- Савва.