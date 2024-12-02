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Названа самая полезная рыба - ешьте 2 раза в неделю, богата селеном, фосфором и сказочна на вкус

Специалисты в области питания и здоровья однозн...

masmar.ru

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Специалисты в области питания и здоровья однозначно рекомендуют добавить в свой еженедельный рацион одну особенную рыбу, которая выделяется среди прочих своими полезными свойствами. Эта рыба, богатая на селен и фосфор, должна появляться на вашем столе как минимум два раза в неделю, благодаря чему вы сможете насладиться не только ее великолепным вкусом, но и внесете значительный вклад в свое здоровье.

Селен, который содержится в этой рыбе, играет ключевую роль в укреплении иммунной системы и борьбе с окислительным стрессом, а фосфор необходим для поддержания крепости костей и зубов, а также для поддержания функций мозга.

Употребление этой рыбы регулярно не только обогащает организм жизненно важными микроэлементами, но и способствует поддержанию стройной фигуры за счет белка высокого качества при низком содержании жира. Такой баланс делает ее идеальным выбором для тех, кто следит за своим здоровьем и стремится поддерживать активный и здоровый образ жизни.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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