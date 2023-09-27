Назван топ-5 самых популярных имен для новорожденных за 120 лет

Издание "Газета.ру" составило перечень наиболее востребованных детских имен в России за последние 120 лет.

В ТОП-5 женских имен попали Анна, Александра, Татьяна, Елена, Екатерина. ТОП-5 имен для новорожденных мальчиков выглядит так: Алексей, Александр, Михаил, Владимир, Дмитрий.

В последние годы популяризируются и довольно необычные имена. Такие как Есения, Эмилия, Агата, Аделина, Ясмина, Оливия, Аврора, Мира, Агния, Амалия, Макар, Адам, Богдан, Леон, Платон, Савелий, Демид, Лука, Мирослав и Савва.