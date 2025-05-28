Лучшие средства для стирки цветного белья в России: рейтинг 2025

В 2025 году эксперты провели подробный анализ популярных средств для стирки цветного белья на российском рынке. Цель — помочь покупателям выбрать эффективные, безопасные и экологичные продукты, которые сохраняют яркость и структуру тканей.

В рейтинг вошли пять лучших брендов:

российский «Аист» — лидер в удалении сложных пятен и бережном уходе за цветом;

немецкий «Burti Color» — эффективный и щадящий;

проверенный «Ariel» — надёжный помощник против загрязнений;

«Dosia» — гарантирует свежесть после стирки;

«Reflect» — отлично справляется с пятнами от чая, кофе и жира.

Выбор качественного средства помогает сохранить яркость одежды, продлить срок её службы и сократить расходы на обновление гардероба.