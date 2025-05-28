Назван популярный стиральный порошок: стоит копейки, а очищает даже лучше элитных

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allegro.pl
Лучшие средства для стирки цветного белья в России: рейтинг 2025
В 2025 году эксперты провели подробный анализ популярных средств для стирки цветного белья на российском рынке. Цель — помочь покупателям выбрать эффективные, безопасные и экологичные продукты, которые сохраняют яркость и структуру тканей.
В рейтинг вошли пять лучших брендов:
- российский «Аист» — лидер в удалении сложных пятен и бережном уходе за цветом;
- немецкий «Burti Color» — эффективный и щадящий;
- проверенный «Ariel» — надёжный помощник против загрязнений;
- «Dosia» — гарантирует свежесть после стирки;
- «Reflect» — отлично справляется с пятнами от чая, кофе и жира.
Выбор качественного средства помогает сохранить яркость одежды, продлить срок её службы и сократить расходы на обновление гардероба.
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