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Научная премия Сбера пополнилась номинацией «AI в науке» с призовым фондом 16,5 млн рублей

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Лауреатами станут молодые исследователи, которые используют AI-технологии для достижения выдающихся научных результатов

Научная премия Сбера расширяется: в этом году банк вводит новую номинацию — «AI в науке». Претендовать на эту награду смогут молодые исследователи не старше 35 лет, получившие выдающиеся научные результаты с применением искусственного интеллекта (AI). Об этом на технологической конференции GigaConf рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев.

Лауреатами номинации станут три коллектива авторов (от одного до трёх человек в каждом). В каждой из основных номинаций Научной премии Сбера будет определён один победитель в новой дополнительной номинации:

  • «AI в науке. Физический мир» — физика, химия, астрономия, науки о Земле и технические науки;
  • «AI в науке. Науки о жизни» — биология, медицина и сельскохозяйственные науки;
  • «AI в науке. Цифровая вселенная» — математика (включая математические методы в экономике), компьютерные науки и информатика (включая искусственный интеллект и машинное обучение).

Каждый коллектив лауреатов получит приз в размере 4,5 млн рублей и ещё один миллион на облачные вычисления. Теперь общий призовой фонд Научной премии Сбера, включая новую номинацию, составляет 76,5 млн. Церемония награждения состоится в конце этого года.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка:
«Искусственный интеллект сегодня всё шире применяется в научном процессе, и нам важно выявить лучшие практики его использования и рассказать о них всему миру. Поэтому оргкомитетом премии было принято решение расширить номинации, чтобы поддержать молодых учёных, которые активно используют AI-технологии в своей работе. То есть, с одной стороны, это ещё один стимул для молодёжи заниматься наукой, а с другой — демонстрация преимуществ искусственного интеллекта, который помогает быстрее получать научные результаты и совершать новые открытия».

Номинантов «AI в науке» представят члены учёных советов, комитета и лауреаты Научной премии Сбера. В следующем сезоне круг номинаторов расширится.

Результаты исследований номинантов, которые получены с помощью AI, должны быть подтверждены научными публикациями, аффилированными с российской организацией, представленными на А*-конференциях или опубликованными в журналах Q1 в 2020–2024 годах. А также иметь потенциал дальнейшего развития и полезного практического применения в экономике.

Экспертиза заявок будет проходить в профильных учёных советах основных номинаций премии. Затем лучшие заявки получат дополнительную оценку специально созданным экспертным советом, в который войдут ведущие учёные и специалисты в области AI. Они определят, насколько предложенные AI-решения повлияли на полученные результаты научных исследований. С учётом всей экспертизы комитет Научной премии Сбера под сопредседательством Президента, Председателя Правления Сбербанка Германа Грефа и ректора Сколковского института науки и технологий, академика РАН Александра Кулешова определит лауреатов.

Научной премией Сбера награждаются российские и иностранные учёные, которые внесли значительный вклад в развитие науки и продолжают активную научно-исследовательскую деятельность в России. Рассматриваются научные достижения за последние 10 лет. Помимо новой номинации «AI в науке», в 2024 году комитет выберет трёх победителей в основных номинациях с общим призовым фондом 60 млн рублей.

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