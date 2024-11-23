Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Натираю лобовое 1 овощем и не вижу лед на стекле - всю зиму гоняю и не парюсь

С приходом зимы многие автовладельцы сталкивают...

otv-media.ru

Подписаться в Telegram

С приходом зимы многие автовладельцы сталкиваются с проблемой обледенения лобовых стекол. Однако существует неожиданное, но эффективное решение, которое может упростить утренние подготовки к поездке. Вы удивитесь, но обычный картофель может стать вашим лучшим помощником в борьбе с льдом на стекле.

Как это работает?

Принцип действия картофеля заключается в его естественных свойствах. Крахмал в составе картофеля создает на стекле тонкую пленку, которая препятствует образованию льда. Этот метод не только прост в применении, но и экологичен, а также экономичен по сравнению с химическими антифризами.

Пошаговая инструкция:

  1. Возьмите сырой картофель и разрежьте его пополам.
  2. Тщательно натрите внутренней стороной картофеля лобовое стекло вашего автомобиля.
  3. Оставьте стекло на ночь. Картофельная пленка должна высохнуть и создать защитный барьер.

Этот метод особенно актуален для тех, кто ищет бюджетные и доступные способы ухода за автомобилем в зимний период. Также он может быть интересен для жителей регионов с мягкими зимами, где не требуются агрессивные химические средства для борьбы с льдом.

Дополнительные советы:

  • Проверьте, чтобы картофель не оставлял липкого налета, который может слегка затруднить обзор. Если налет все же образовался, его можно легко удалить обычным стеклоочистителем.
  • Этот метод рекомендуется применять в сочетании с традиционными методами подготовки автомобиля к зиме, такими как использование зимних щеток и антифриза в омывателе.

Использование картофеля для защиты лобового стекла ото льда — пример того, как народные методы могут быть не только эффективными, но и полезными для снижения затрат в повседневной жизни автовладельцев.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани массовая драка иностранцев началась после возмущения иранца

Новости России

день назад

ВТБ раскрыл топ-3 мошеннические схемы на “черную пятницу”

как появились тараканы

Новости Татарстана

день назад

В Менделеевске глава УК «Нептун+» попал под суд за 309 пропущенных звонков

Важное в РТ

3 дня назад

В Казани состоится митап от Технохаба Сбера

изготовление входных деревянных дверей на заказ в Москве

Новости Казани

день назад

В Казани полиция и скорая съехались к дому на Гвардейской

Лонгриды

час назад

В Казани выросла заболеваемость микоплазмой: врачи обсудили вопросы педиатрии на конгрессе

Новости Казани

день назад

Враги были внутри государства — Ильсур Метшин о нехватке людей в Казани

Новости Казани

день назад

В Казани появится 37-этажное здание

Новости Казани

день назад

На Вишневского 21 ноября собралась пробка из-за ДТП с перевертышем
Новости Татарстана
6 часов назад

На благоустройство 675 территорий в Татарстане потратят 10 млрд рублей

Раис Минниханов заявил, что работы планируется ...

Новости Татарстана

6 часов назад

Под Кукмором водитель «Гранты» столкнулся с Ford и пострадал

Новости России

день назад

Учителей российских школ научат психологической поддержке детей в борьбе с киберугрозами

Новости Казани

7 часов назад

БИЗНЕС Online: в Казани могут построить еще 3 платные дороги

Новости Татарстана

8 часов назад

В Татарстане 24 ноября потеплеет до +6 градусов
В Казани Renault насмерть сбил лежащего мужчину
Новости Казани
11 часов назад

В Казани Renault насмерть сбил лежащего мужчину

Новости Казани

8 часов назад

В Казани на Роторной, 7 на пожаре погиб 67-летний мужчина

Новости Татарстана

8 часов назад

В Алексеевском районе 21-летний водитель Audi погиб после съезда в кювет

Новости Татарстана

8 часов назад

Минниханов призвал татарстанцев поблагодарить мам и уделить им время
ВТБ повышает ставку по накопительному счету в р...
Новости России
5 дней назад

ВТБ повышает ставку по накопительному счету в рублях до 24%