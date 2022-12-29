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"Настырные диверсанты": система ПВО уничтожила еще один неопознанный объект в районе Энгельса

"Настырные диверсанты": система ПВО уничтожила еще один неопознанный объект в районе Энгельса

Фото: avto.vesti.ru

Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила неопознанный объект в районе города Энгельса в Саратовской области, заявил в Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин.

"Уничтожен неопознанный объект. На место направлены оперативные службы. Угрозы для безопасности жителей нет", — написал губернатор.

Он подчеркнул, что в очередной раз распространяется информация о необходимости эвакуации из Энгельса, но это - ложные сообщения.

Украинские беспилотники уже дважды пытались атаковать военный аэродром в районе Энгельса. Пятого декабря там сбили летевшие на малой высоте беспилотники. Но при падении и взрыве обломков погибли трое военнослужащих из технического состава, еще четверо пострадали, два самолета получили незначительные повреждения обшивки корпуса.
В качестве ответных мер Россия нанесла массированный удар по украинской системе военного управления и связанным с ней объектам оборонного комплекса.

Вторую атаку Украина предприняла 26 декабря — средства ПВО сбили при подлете к аэродрому еще один беспилотник. Тогда трое российских военнослужащих получили смертельные ранения. Авиатехника не пострадала.

Ранее мы сообщали, что Минобороны РФ картинкой прокомментировало ракетные удары по Украине 29 декабря

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