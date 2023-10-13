Наступающий коридор затмений принесет сюрпризы 6 знакам зодиака: Львам крупные перемены в карьере

С 14 по 28 октября нас ожидает коридор затмений, который скажется на жизни ряда знаков Зодиака.

Близнецам предстоит творческий прорыв, в период затмений усилится способность к анализу, это позволит принимать точные решения и делать верные шаги.

Раков в период затемний ждут домашние дела и любовь. Личная жизнь станет важнее всех других сфер, и Раки об этом не пожалеют.

Львов ждут новые интересные знакомства, рабочие перемены и рост благосостояния.

Девы смогут применить на деле все новые знания, и это будет большим плюсом, который откроет для Дев период новых знакомств и карьерных свершений.

Весов в коридор затмений ждет кропотливая работа над собой. Самое время выстроить партнерские отношения и создать прочный задел на будущее.

Скорпионам предстоит начать новый этап жизни, от чего-то избавиться, что-то получить, и это будут отличные перемены