«Настоящий снежный апокалипсис»: синоптики предупредили о жуткой погоде 25 декабря
prokazan.ru
Прогноз погоды на последнюю неделю декабря 2023 года был изменен метеорологами. Изначально были предсказаны обильные осадки в регионах Поволжья и Центральной России, но теперь эти ожидания отклонены.
Например, в Татарстане в воскресенье температура упадет ниже нуля. А выпадение осадков будет продолжаться. Проблема заключается в том, что весь ранее выпавший снег, который успел растаять и превратиться в грязь, превратится в лед. Стоит отметить, что в понедельник 25 декабря в столице РТ ожидается минусовая температура с большим количеством осадков. За сутки выпадет 16,1 мм осадков при месячной норме 50 мм.