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· Артем Акчурин

«Настоящий снежный апокалипсис»: синоптики предупредили о жуткой погоде 25 декабря

«Настоящий снежный апокалипсис»: синоптики предупредили о жуткой погоде 25 декабря

prokazan.ru

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Прогноз погоды на последнюю неделю декабря 2023 года был изменен метеорологами. Изначально были предсказаны обильные осадки в регионах Поволжья и Центральной России, но теперь эти ожидания отклонены.

В соответствии с новым прогнозом Gismeteo, уже на предстоящих выходных и к началу новой недели погода существенно изменится. Температура воздуха, которая несколько дней поддерживалась выше нуля в некоторых регионах страны, упадет ниже нуля и приведет к неблагоприятным условиям на дорогах.

Например, в Татарстане в воскресенье температура упадет ниже нуля. А выпадение осадков будет продолжаться. Проблема заключается в том, что весь ранее выпавший снег, который успел растаять и превратиться в грязь, превратится в лед. Стоит отметить, что в понедельник 25 декабря в столице РТ ожидается минусовая температура с большим количеством осадков. За сутки выпадет 16,1 мм осадков при месячной норме 50 мм.

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