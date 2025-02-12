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Настоящий ад длился 10 часов: группа подростков издевалась над девочкой и все снимала на видео

В маленьком городе Макушино Курганской области ...

eburg.veved.ru

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Сообщество Макушино охвачено ужасом после жестокого нападения на несовершеннолетнюю девочку, которое произошло прямо в её доме, когда мать была на ночной смене. Двое молодых людей и одна девушка, приглашённые на ночёвку, превратили вечер в кошмар.

Пострадавшую били, унижали и издевались над ней, всё это сопровождалось трансляцией в социальных сетях, что делает преступление ещё более отвратительным.

Хроника событий

Начало ужасающих событий было положено вечером, когда девочка пригласила своих знакомых провести время в её доме. Ситуация быстро вышла из-под контроля, и началось насилие, которое длилось с 19:00 до раннего утра. Нападавшие не только физически мучили свою жертву, но и снимали всё на видео, распространяя записи в интернете.

Реакция властей

После того как девочка смогла сбежать и обратиться за помощью к соседям, были немедленно вызваны скорая помощь и полиция. Правоохранительные органы быстро задержали подозреваемых.

Против двух из них уже возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера, совершённых группой лиц. Уголовное дело находится под особым контролем областной прокуратуры.

Общественное возмущение и последствия

Этот инцидент вызвал широкий общественный резонанс и обсуждение вопросов безопасности несовершеннолетних и ответственности взрослых за действия их детей. Эксперты и активисты требуют не только наказания для преступников, но и усиления мер по защите детей от подобных угроз в будущем.

Это событие оставило глубокий след в сердцах многих людей и показало, насколько важно общественное внимание к вопросам защиты самых уязвимых. Сейчас важно, чтобы вина виновных была доказана в суде, а все факты этого страшного преступления получили свою правовую оценку, сообщает izhevsk-live.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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