Настоящие белорусские колдуны - вся семья просит добавки: простой, но очень вкусный рецепт

Белорусская кухня известна своими сытными и ароматными блюдами, а колдуны — одно из самых популярных и любимых.

Эти картофельные зразы с мясной начинкой не оставят равнодушным ни одного члена вашей семьи. Готовятся они просто, а результат превосходит все ожидания. Вот как можно приготовить настоящие белорусские колдуны дома.

Ингредиенты:

Картофель – 1 кг

Мясной фарш (свинина и говядина) – 500 г

Лук – 2 шт.

Чеснок – 2-3 зубчика

Яйцо – 1 шт.

Мука – 2-3 столовые ложки

Соль, перец – по вкусу

Растительное масло для жарки

Пошаговый рецепт приготовления:

Подготовка картофеля: Очистите картофель и отварите его в подсоленной воде до готовности. Затем разомните в пюре.

Приготовление начинки: Мелко нарежьте лук и чеснок, обжарьте на сковороде до золотистого цвета. Добавьте фарш, жарьте до готовности. Посолите и поперчите по вкусу.

Формирование колдунов: В остывшее картофельное пюре добавьте яйцо и муку, хорошо перемешайте до однородности. Из полученной массы формируйте небольшие круглые лепешки, в центр каждой кладите ложку мясной начинки и защипите, формируя зразы.

Жарка: Обваляйте каждый колдун в муке и обжарьте с двух сторон на среднем огне до золотистой корочки.

Подача: Подавайте колдуны горячими, с сметаной или любым другим соусом по вашему вкусу.

Почему стоит попробовать этот рецепт?

Колдуны — это не только вкусно, но и очень уютно. Это блюдо пробуждает чувство домашнего тепла и гостеприимства. Приготовление колдунов может стать прекрасной семейной традицией, объединяющей всех членов семьи за приготовлением ужина.