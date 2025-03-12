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Настоящие белорусские колдуны - вся семья просит добавки: простой, но очень вкусный рецепт

Откройте для себя рецепт настоящих белорусских ...

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Белорусская кухня известна своими сытными и ароматными блюдами, а колдуны — одно из самых популярных и любимых.

Эти картофельные зразы с мясной начинкой не оставят равнодушным ни одного члена вашей семьи. Готовятся они просто, а результат превосходит все ожидания. Вот как можно приготовить настоящие белорусские колдуны дома.

Ингредиенты:

  • Картофель – 1 кг
  • Мясной фарш (свинина и говядина) – 500 г
  • Лук – 2 шт.
  • Чеснок – 2-3 зубчика
  • Яйцо – 1 шт.
  • Мука – 2-3 столовые ложки
  • Соль, перец – по вкусу
  • Растительное масло для жарки

Пошаговый рецепт приготовления:

  • Подготовка картофеля: Очистите картофель и отварите его в подсоленной воде до готовности. Затем разомните в пюре.
  • Приготовление начинки: Мелко нарежьте лук и чеснок, обжарьте на сковороде до золотистого цвета. Добавьте фарш, жарьте до готовности. Посолите и поперчите по вкусу.
  • Формирование колдунов: В остывшее картофельное пюре добавьте яйцо и муку, хорошо перемешайте до однородности. Из полученной массы формируйте небольшие круглые лепешки, в центр каждой кладите ложку мясной начинки и защипите, формируя зразы.
  • Жарка: Обваляйте каждый колдун в муке и обжарьте с двух сторон на среднем огне до золотистой корочки.
  • Подача: Подавайте колдуны горячими, с сметаной или любым другим соусом по вашему вкусу.

Почему стоит попробовать этот рецепт?

Колдуны — это не только вкусно, но и очень уютно. Это блюдо пробуждает чувство домашнего тепла и гостеприимства. Приготовление колдунов может стать прекрасной семейной традицией, объединяющей всех членов семьи за приготовлением ужина.

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