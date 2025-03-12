Настоящие белорусские колдуны - вся семья просит добавки: простой, но очень вкусный рецепт
dzen.ru
Белорусская кухня известна своими сытными и ароматными блюдами, а колдуны — одно из самых популярных и любимых.
Эти картофельные зразы с мясной начинкой не оставят равнодушным ни одного члена вашей семьи. Готовятся они просто, а результат превосходит все ожидания. Вот как можно приготовить настоящие белорусские колдуны дома.
Ингредиенты:
- Картофель – 1 кг
- Мясной фарш (свинина и говядина) – 500 г
- Лук – 2 шт.
- Чеснок – 2-3 зубчика
- Яйцо – 1 шт.
- Мука – 2-3 столовые ложки
- Соль, перец – по вкусу
- Растительное масло для жарки
Пошаговый рецепт приготовления:
- Подготовка картофеля: Очистите картофель и отварите его в подсоленной воде до готовности. Затем разомните в пюре.
- Приготовление начинки: Мелко нарежьте лук и чеснок, обжарьте на сковороде до золотистого цвета. Добавьте фарш, жарьте до готовности. Посолите и поперчите по вкусу.
- Формирование колдунов: В остывшее картофельное пюре добавьте яйцо и муку, хорошо перемешайте до однородности. Из полученной массы формируйте небольшие круглые лепешки, в центр каждой кладите ложку мясной начинки и защипите, формируя зразы.
- Жарка: Обваляйте каждый колдун в муке и обжарьте с двух сторон на среднем огне до золотистой корочки.
- Подача: Подавайте колдуны горячими, с сметаной или любым другим соусом по вашему вкусу.
Почему стоит попробовать этот рецепт?
Колдуны — это не только вкусно, но и очень уютно. Это блюдо пробуждает чувство домашнего тепла и гостеприимства. Приготовление колдунов может стать прекрасной семейной традицией, объединяющей всех членов семьи за приготовлением ужина.
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