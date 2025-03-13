Настоящие белорусские колдуны - вся семья хочет добавки: простой, но очень вкусный рецепт
shefcook.ru
Откройте для себя волшебство белорусской кухни с настоящими колдунами — традиционным блюдом, которое покорит сердца всей вашей семьи.
Колдуны — это не просто картофельные пирожки, это настоящее кулинарное искусство, сочетающее в себе простоту приготовления и необычайную вкусность.
Ингредиенты:
- Картофель — 1 кг
- Фарш мясной (смешанный свинина и говядина) — 500 г
- Лук репчатый — 1 шт.
- Яйцо — 1 шт.
- Мука — 3-4 ст. ложки
- Соль, перец — по вкусу
- Масло растительное для жарки
Пошаговый рецепт приготовления:
- Подготовка картофеля: Очистите картофель и три его на терке с мелкими отверстиями. Отожмите лишнюю жидкость.
- Приготовление фарша: Мелко нарежьте лук и обжарьте до золотистого цвета. Смешайте лук с мясным фаршем, добавьте соль и перец по вкусу.
- Формирование колдунов: В картофельную массу добавьте яйцо, муку и тщательно перемешайте. Сформируйте лепешки, в центр каждой положите немного фарша. Закройте фарш картофелем, формируя пирожок.
- Жарка: Разогрейте масло в сковороде и обжаривайте колдуны с обеих сторон до золотистой корочки.
- Подача: Подавайте горячими, сметаной или соусом по вашему выбору.
Почему ваша семья попросит добавки:
Колдуны получаются невероятно нежными внутри с хрустящей золотистой корочкой снаружи. Мясной фарш делает их сытными и ароматными, а картофельная основа добавляет удивительную мягкость. Это блюдо идеально подходит как для повседневного обеда, так и для праздничного стола.
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