Настоящие белорусские колдуны - вся семья хочет добавки: простой, но очень вкусный рецепт

Откройте для себя волшебство белорусской кухни с настоящими колдунами — традиционным блюдом, которое покорит сердца всей вашей семьи.

Колдуны — это не просто картофельные пирожки, это настоящее кулинарное искусство, сочетающее в себе простоту приготовления и необычайную вкусность.

Ингредиенты:

Картофель — 1 кг

Фарш мясной (смешанный свинина и говядина) — 500 г

Лук репчатый — 1 шт.

Яйцо — 1 шт.

Мука — 3-4 ст. ложки

Соль, перец — по вкусу

Масло растительное для жарки

Пошаговый рецепт приготовления:

Подготовка картофеля: Очистите картофель и три его на терке с мелкими отверстиями. Отожмите лишнюю жидкость.

Приготовление фарша: Мелко нарежьте лук и обжарьте до золотистого цвета. Смешайте лук с мясным фаршем, добавьте соль и перец по вкусу.

Формирование колдунов: В картофельную массу добавьте яйцо, муку и тщательно перемешайте. Сформируйте лепешки, в центр каждой положите немного фарша. Закройте фарш картофелем, формируя пирожок.

Жарка: Разогрейте масло в сковороде и обжаривайте колдуны с обеих сторон до золотистой корочки.

Подача: Подавайте горячими, сметаной или соусом по вашему выбору.

Почему ваша семья попросит добавки:

Колдуны получаются невероятно нежными внутри с хрустящей золотистой корочкой снаружи. Мясной фарш делает их сытными и ароматными, а картофельная основа добавляет удивительную мягкость. Это блюдо идеально подходит как для повседневного обеда, так и для праздничного стола.