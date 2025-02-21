Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Настоящие белорусские колдуны - вся семья будет в восторге и просить добавки: простой, но очень вкусный рецепт

Откройте для себя рецепт белорусских колдунов —...

dzen.ru

Подписаться на Дзен.канал

Познакомьтесь с обновлённым рецептом белорусских колдунов, который внесёт изюминку в привычное меню и обязательно заставит вашу семью просить добавки.

Колдуны, или картофельные зразы с мясом, традиционно служат утешением в холодные дни, но наш рецепт добавит яркости в любой сезон благодаря неожиданным ингредиентам.

Ингредиенты:

  • Картофель — 1,2 кг
  • Смешанный фарш (говядина и индейка) — 600 г
  • Лук репчатый — 1 большой
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Свежий укроп — 1 пучок
  • Панировочные сухари — 50 г
  • Яйцо куриное — 1 штука
  • Молотый кориандр — 1 ч. л.
  • Соль, черный перец — по вкусу
  • Оливковое масло — для жарки

Пошаговый процесс приготовления:

  • Подготовка картофеля: Очистите и натрите картофель на тёрке, хорошо отожмите, чтобы удалить лишнюю влагу. Половину отложите в сторону, а другую половину слегка обжарьте в оливковом масле до золотистого цвета, чтобы добавить текстуры.
  • Приготовление фарша: На среднем огне обжарьте мелко нарезанный лук до прозрачности, добавьте измельчённый чеснок и готовьте ещё пару минут. Смешайте лук и чеснок с фаршем, добавьте мелко нарубленный укроп, кориандр, соль и перец.
  • Формирование колдунов: Смешайте сырой и обжаренный картофель, добавьте яйцо и панировочные сухари для связки. Из полученной массы формируйте лепёшки, в центр каждой выложите начинку из фарша, защипните края, формируя плотные круглые изделия.
  • Обжаривание: На сковороде с оливковым маслом обжарьте колдуны с каждой стороны до хрустящей корочки, около 5 минут с каждой стороны на среднем огне.

Подавайте колдуны горячими с соусом из сметаны и укропа или легким огуречным йогуртом для добавления свежести. Этот рецепт не только удивит ваших близких, но и позволит насладиться новыми вкусами привычного блюда.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Половое воспитание в школах Казани: забота о детях или подрыв традиционных ценностей?

Гид по скидкам Казани

день назад

Скидки до 50%: казанцы отдают стоматологам на лечение зубов миллионы каждый месяц, но этого можно избежать

санэпидемстанция орехово зуево

Лонгриды

18 часов назад

Пловец, тренер, капитан: Никита Королев о победах, страхах и испытаниях на пути к успеху

Интересное в Казани

3 дня назад

Казанцы меняют ресторан на лес: идеальный сценарий романтического вечера в глэмпинге

аренда новогодних костюмов для взрослых в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

В небе над Казанью 19 февраля заметили неизвестный объект

Не у нас

день назад

Учёный Андрей Глазовский назвал города, которые уйдут под воду к 2100 году

Новости Татарстана

23 часа назад

17-летний подросток в Татарстане убил 64-летнюю бабушку

Новости Казани

день назад

В Казани 25 февраля могут перекрыть ряд улиц из-за съемок фильма

Новости Татарстана

час назад

Бастрыкин затребовал доклад по делу о смерти студента на паре в Татарстане
Лонгриды
3 дня назад

Татарский язык в школах республики: путь к возрождению или исчезновению?

Вопрос изучения татарского языка в школах Татар...

Новости Татарстана

30 минут назад

Заместителя главы УФАС по Татарстану Алмаза Яфизова задержали

Гид по скидкам Казани

день назад

Строительство дома зимой: почему именно сейчас — лучший момент для старта!

Не у нас

2 часа назад

Метапневмовирус из Китая пришел в РФ: вспышки в 3 регионах

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане запретят усыновлять детей жителям стран с разрешенной сменой пола
63-летний казанец выпал с балкона, когда счищал...
Новости Казани
15 минут назад

63-летний казанец выпал с балкона, когда счищал сосульки

Новости Казани

3 часа назад

Рэпер YA3 из Якутии отменил концерт в Казани, потому что у него нет загранника

Новости Татарстана

3 часа назад

Сына экс-главы «Татфлота» судят за гибель 38-летнего управделами Минземимущества

Новости Казани

4 часа назад

Куда можно отправиться в Казани: топ-4 места
Мечты о квартире сбываются: истории из жизни мо...
Интересное в Казани
4 дня назад

Мечты о квартире сбываются: истории из жизни молодых казанцев