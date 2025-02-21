Настоящие белорусские колдуны - вся семья будет в восторге и просить добавки: простой, но очень вкусный рецепт
dzen.ru
Познакомьтесь с обновлённым рецептом белорусских колдунов, который внесёт изюминку в привычное меню и обязательно заставит вашу семью просить добавки.
Колдуны, или картофельные зразы с мясом, традиционно служат утешением в холодные дни, но наш рецепт добавит яркости в любой сезон благодаря неожиданным ингредиентам.
Ингредиенты:
- Картофель — 1,2 кг
- Смешанный фарш (говядина и индейка) — 600 г
- Лук репчатый — 1 большой
- Чеснок — 2 зубчика
- Свежий укроп — 1 пучок
- Панировочные сухари — 50 г
- Яйцо куриное — 1 штука
- Молотый кориандр — 1 ч. л.
- Соль, черный перец — по вкусу
- Оливковое масло — для жарки
Пошаговый процесс приготовления:
- Подготовка картофеля: Очистите и натрите картофель на тёрке, хорошо отожмите, чтобы удалить лишнюю влагу. Половину отложите в сторону, а другую половину слегка обжарьте в оливковом масле до золотистого цвета, чтобы добавить текстуры.
- Приготовление фарша: На среднем огне обжарьте мелко нарезанный лук до прозрачности, добавьте измельчённый чеснок и готовьте ещё пару минут. Смешайте лук и чеснок с фаршем, добавьте мелко нарубленный укроп, кориандр, соль и перец.
- Формирование колдунов: Смешайте сырой и обжаренный картофель, добавьте яйцо и панировочные сухари для связки. Из полученной массы формируйте лепёшки, в центр каждой выложите начинку из фарша, защипните края, формируя плотные круглые изделия.
- Обжаривание: На сковороде с оливковым маслом обжарьте колдуны с каждой стороны до хрустящей корочки, около 5 минут с каждой стороны на среднем огне.
Подавайте колдуны горячими с соусом из сметаны и укропа или легким огуречным йогуртом для добавления свежести. Этот рецепт не только удивит ваших близких, но и позволит насладиться новыми вкусами привычного блюда.
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