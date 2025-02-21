Настоящие белорусские колдуны - вся семья будет в восторге и просить добавки: простой, но очень вкусный рецепт

Познакомьтесь с обновлённым рецептом белорусских колдунов, который внесёт изюминку в привычное меню и обязательно заставит вашу семью просить добавки.

Колдуны, или картофельные зразы с мясом, традиционно служат утешением в холодные дни, но наш рецепт добавит яркости в любой сезон благодаря неожиданным ингредиентам.

Ингредиенты:

Картофель — 1,2 кг

Смешанный фарш (говядина и индейка) — 600 г

Лук репчатый — 1 большой

Чеснок — 2 зубчика

Свежий укроп — 1 пучок

Панировочные сухари — 50 г

Яйцо куриное — 1 штука

Молотый кориандр — 1 ч. л.

Соль, черный перец — по вкусу

Оливковое масло — для жарки

Пошаговый процесс приготовления:

Подготовка картофеля: Очистите и натрите картофель на тёрке, хорошо отожмите, чтобы удалить лишнюю влагу. Половину отложите в сторону, а другую половину слегка обжарьте в оливковом масле до золотистого цвета, чтобы добавить текстуры.

Приготовление фарша: На среднем огне обжарьте мелко нарезанный лук до прозрачности, добавьте измельчённый чеснок и готовьте ещё пару минут. Смешайте лук и чеснок с фаршем, добавьте мелко нарубленный укроп, кориандр, соль и перец.

Формирование колдунов: Смешайте сырой и обжаренный картофель, добавьте яйцо и панировочные сухари для связки. Из полученной массы формируйте лепёшки, в центр каждой выложите начинку из фарша, защипните края, формируя плотные круглые изделия.

Обжаривание: На сковороде с оливковым маслом обжарьте колдуны с каждой стороны до хрустящей корочки, около 5 минут с каждой стороны на среднем огне.

Подавайте колдуны горячими с соусом из сметаны и укропа или легким огуречным йогуртом для добавления свежести. Этот рецепт не только удивит ваших близких, но и позволит насладиться новыми вкусами привычного блюда.