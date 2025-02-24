Настоящие белорусские колдуны - вся семья будет в восторге, и просить добавки: простой и вкусный рецепт

Каждая страна имеет свое уникальное блюдо, которое передает культурное наследие через вкус и аромат.

В Беларуси таким блюдом без сомнения являются колдуны – насыщенные и ароматные картофельные лепешки с мясом, которые пробуждают воспоминания о домашнем уюте и семейных трапезах.

Ингредиенты:

Картофель – 8 шт. среднего размера

Фарш мясной (половина свинины, половина говядины) – 600 г

Большая луковица – 1 шт.

Зубки чеснока – 4 шт.

Куриное яйцо – 1 шт.

Морская соль, черный перец – по вкусу

Растительное масло – для обжаривания

Подробная инструкция приготовления:

Подготовка ингредиентов: Очистите картофель и тщательно натрите его на тонкой терке. Используйте чистую кухонную ткань, чтобы отжать картофель от лишней влаги – это ключ к хрустящей корочке.

Составление фарша: Смешайте мясной фарш с тонко нарезанным луком и измельченным чесноком. Вбейте в смесь яйцо, добавьте соль и перец. Это добавит фаршу вязкости и позволит колдунам лучше держать форму.

Формирование колдунов: Сформируйте из картофельной массы небольшие круглые лепешки, выложите в середину каждой немного фарша. Аккуратно складывайте лепешку пополам, формируя полумесяцы, и хорошо защипывайте края.

Процесс жарки: Нагрейте сковороду с достаточным количеством масла, чтобы обеспечить равномерное обжаривание. Жарьте колдуны на среднем огне до золотистой корочки с каждой стороны, уделяя внимание равномерности прожаривания.

Сервировка: Подавайте колдуны горячими, украсив зеленью и предложив к ним сметану или домашний томатный соус. Это добавит блюду свежести и сделает вкус более насыщенным.

Белорусские колдуны – это не просто еда, это праздник вкуса, который способен собрать за столом всю семью. Приготовление этих лепешек не требует особых кулинарных навыков, но результат превзойдет все ожидания.

Попробуйте этот рецепт уже сегодня, и пусть каждый ужин будет особенным!