Настоящие белорусские колдуны - вся семья будет умолять о добавке: простой, но очень вкусный рецепт

Белорусские колдуны — это настоящее кулинарное сокровище, которое принесет радость и уют в ваш дом. Эти картофельные зразы с мясной начинкой не только насыщают, но и доставляют истинное удовольствие благодаря своему неповторимому вкусу.

Какие ингредиенты понадобятся для белорусских колдунов?

Для теста:

1 кг картофеля

3-4 столовые ложки муки

1 яйцо

Соль и перец по вкусу

Для начинки:

500 г мясного фарша (можно использовать свинину или говядину)

1 крупная луковица

Соль и перец по вкусу

Этапы приготовления:

Подготовка картофеля: очистите и натрите на терке, затем хорошо отожмите, чтобы избавиться от лишней влаги. Смешайте картофель с мукой, добавьте яйцо и приправьте солью и перцем до получения однородной массы. Для начинки мелко нарежьте лук и смешайте его с фаршем, добавив необходимые специи. Из картофельного теста формируйте лепешки, в середину каждой кладите порцию начинки, затем аккуратно защипите края, формируя закрытую котлету. Обжаривайте колдуны на сковороде в растительном масле до золотистой корочки с обеих сторон.

Сервировка блюда: Подавайте колдуны горячими, добавив немного сметаны или домашнего кетчупа для большей пикантности. Это блюдо будет отличным выбором для семейного ужина или обеда и гарантированно вызовет восторг у всех членов семьи.

Приготовление белорусских колдунов — это прекрасная возможность устроить праздник вкуса прямо у себя дома. Откройте для себя этот рецепт, и каждый прием пищи превратится в особенное событие для вашей семьи.