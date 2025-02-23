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Настоящие белорусские колдуны - вся семья будет умолять о добавке: простой, но очень вкусный рецепт

Белорусские колдуны — это настоящее кулинарное ...

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Белорусские колдуны — это настоящее кулинарное сокровище, которое принесет радость и уют в ваш дом. Эти картофельные зразы с мясной начинкой не только насыщают, но и доставляют истинное удовольствие благодаря своему неповторимому вкусу.

Какие ингредиенты понадобятся для белорусских колдунов?
Для теста:

  • 1 кг картофеля
  • 3-4 столовые ложки муки
  • 1 яйцо
  • Соль и перец по вкусу

Для начинки:

  • 500 г мясного фарша (можно использовать свинину или говядину)
  • 1 крупная луковица
  • Соль и перец по вкусу

Этапы приготовления:

  1. Подготовка картофеля: очистите и натрите на терке, затем хорошо отожмите, чтобы избавиться от лишней влаги.
  2. Смешайте картофель с мукой, добавьте яйцо и приправьте солью и перцем до получения однородной массы.
  3. Для начинки мелко нарежьте лук и смешайте его с фаршем, добавив необходимые специи.
  4. Из картофельного теста формируйте лепешки, в середину каждой кладите порцию начинки, затем аккуратно защипите края, формируя закрытую котлету.
  5. Обжаривайте колдуны на сковороде в растительном масле до золотистой корочки с обеих сторон.

Сервировка блюда: Подавайте колдуны горячими, добавив немного сметаны или домашнего кетчупа для большей пикантности. Это блюдо будет отличным выбором для семейного ужина или обеда и гарантированно вызовет восторг у всех членов семьи.

Приготовление белорусских колдунов — это прекрасная возможность устроить праздник вкуса прямо у себя дома. Откройте для себя этот рецепт, и каждый прием пищи превратится в особенное событие для вашей семьи.

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