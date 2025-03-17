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Настоящие белорусские колдуны - вся семья будет брать добавку: простой, но очень вкусный рецепт

Белорусская кухня известна своими сытными и уют...

standart67.ru

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Белорусская кухня известна своими сытными и уютными блюдами, а колдуны — одно из самых популярных и любимых. Эти картофельные зразы с мясной начинкой не только вкусны, но и довольно просты в приготовлении. Идеальный вариант для семейного обеда или ужина, колдуны обязательно станут хитом на вашем столе.

Что такое колдуны?

Колдуны — это традиционное белорусское блюдо, которое представляет собой жареные картофельные котлеты с мясной или грибной начинкой. Название "колдуны" происходит от старославянского слова, означающего "магия" или "волшебство". И правда, вкус этих котлет поражает воображение своей простотой и одновременно неповторимостью.

Простой рецепт для всей семьи

Ингредиенты:

  • Картофель — 1 кг
  • Мясной фарш (свинина или говядина) — 500 г
  • Лук репчатый — 2 шт.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Яйцо — 1 шт.
  • Мука — 3-4 ст. л.
  • Соль, перец — по вкусу
  • Растительное масло для жарки

Приготовление:

  1. Картофель тщательно вымойте, почистите и натрите на мелкой тёрке. Жидкость слегка отожмите, но не избавляйтесь от неё полностью, чтобы масса оставалась влажной.
  2. Добавьте в картофельное пюре муку, яйцо и выдавленный через пресс чеснок. Тщательно перемешайте до однородности.
  3. Приготовьте начинку: на мелко нарезанный лук добавьте фарш, соль и перец. Всё хорошо перемешайте.
  4. Сформируйте из картофельной массы лепешки, в центр каждой положите немного начинки и защипите, формируя зразы.
  5. Обжаривайте колдуны на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

Подача и вариации

Подавать белорусские колдуны лучше всего с сметаной или грибным соусом. Это блюдо можно легко адаптировать к вашим предпочтениям: используйте грибы вместо мяса для вегетарианской версии или добавьте острый перец для более пикантного вкуса.

Белорусские колдуны — это не просто ужин, это возможность погрузиться в мир традиционных вкусов и насладиться блюдом, которое веками собирало за столом семьи. Попробуйте, и возможно, это блюдо станет вашей новой семейной традицией.

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