Настоящие белорусские колдуны - вся семья будет брать добавку: простой, но очень вкусный рецепт

Белорусская кухня известна своими сытными и уютными блюдами, а колдуны — одно из самых популярных и любимых. Эти картофельные зразы с мясной начинкой не только вкусны, но и довольно просты в приготовлении. Идеальный вариант для семейного обеда или ужина, колдуны обязательно станут хитом на вашем столе.

Что такое колдуны?

Колдуны — это традиционное белорусское блюдо, которое представляет собой жареные картофельные котлеты с мясной или грибной начинкой. Название "колдуны" происходит от старославянского слова, означающего "магия" или "волшебство". И правда, вкус этих котлет поражает воображение своей простотой и одновременно неповторимостью.

Простой рецепт для всей семьи

Ингредиенты:

Картофель — 1 кг

Мясной фарш (свинина или говядина) — 500 г

Лук репчатый — 2 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Яйцо — 1 шт.

Мука — 3-4 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Растительное масло для жарки

Приготовление:

Картофель тщательно вымойте, почистите и натрите на мелкой тёрке. Жидкость слегка отожмите, но не избавляйтесь от неё полностью, чтобы масса оставалась влажной. Добавьте в картофельное пюре муку, яйцо и выдавленный через пресс чеснок. Тщательно перемешайте до однородности. Приготовьте начинку: на мелко нарезанный лук добавьте фарш, соль и перец. Всё хорошо перемешайте. Сформируйте из картофельной массы лепешки, в центр каждой положите немного начинки и защипите, формируя зразы. Обжаривайте колдуны на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

Подача и вариации

Подавать белорусские колдуны лучше всего с сметаной или грибным соусом. Это блюдо можно легко адаптировать к вашим предпочтениям: используйте грибы вместо мяса для вегетарианской версии или добавьте острый перец для более пикантного вкуса.

Белорусские колдуны — это не просто ужин, это возможность погрузиться в мир традиционных вкусов и насладиться блюдом, которое веками собирало за столом семьи. Попробуйте, и возможно, это блюдо станет вашей новой семейной традицией.