Настоящие белорусские колдуны - вся семья будет брать добавку: простой, но очень вкусный рецепт
standart67.ru
Белорусская кухня известна своими сытными и уютными блюдами, а колдуны — одно из самых популярных и любимых. Эти картофельные зразы с мясной начинкой не только вкусны, но и довольно просты в приготовлении. Идеальный вариант для семейного обеда или ужина, колдуны обязательно станут хитом на вашем столе.
Что такое колдуны?
Колдуны — это традиционное белорусское блюдо, которое представляет собой жареные картофельные котлеты с мясной или грибной начинкой. Название "колдуны" происходит от старославянского слова, означающего "магия" или "волшебство". И правда, вкус этих котлет поражает воображение своей простотой и одновременно неповторимостью.
Простой рецепт для всей семьи
Ингредиенты:
- Картофель — 1 кг
- Мясной фарш (свинина или говядина) — 500 г
- Лук репчатый — 2 шт.
- Чеснок — 3 зубчика
- Яйцо — 1 шт.
- Мука — 3-4 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу
- Растительное масло для жарки
Приготовление:
- Картофель тщательно вымойте, почистите и натрите на мелкой тёрке. Жидкость слегка отожмите, но не избавляйтесь от неё полностью, чтобы масса оставалась влажной.
- Добавьте в картофельное пюре муку, яйцо и выдавленный через пресс чеснок. Тщательно перемешайте до однородности.
- Приготовьте начинку: на мелко нарезанный лук добавьте фарш, соль и перец. Всё хорошо перемешайте.
- Сформируйте из картофельной массы лепешки, в центр каждой положите немного начинки и защипите, формируя зразы.
- Обжаривайте колдуны на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.
Подача и вариации
Подавать белорусские колдуны лучше всего с сметаной или грибным соусом. Это блюдо можно легко адаптировать к вашим предпочтениям: используйте грибы вместо мяса для вегетарианской версии или добавьте острый перец для более пикантного вкуса.
Белорусские колдуны — это не просто ужин, это возможность погрузиться в мир традиционных вкусов и насладиться блюдом, которое веками собирало за столом семьи. Попробуйте, и возможно, это блюдо станет вашей новой семейной традицией.
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