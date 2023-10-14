«Настоящая бурда, ноль кофеина»: Росконтроль озвучил марки кофе, которые лучше обходить стороной

Россияне предпочитают растворимый кофе - он быстро готовится, а по вкусу не отличается особо от молотого. В Росконтроле считают, что выбор разумный, поскольку растворимый кофе ни в коем случае не хуже своих молотых или зерновых аналогов, главное - знать, какой кофе выбирать точно не стоит, поскольку внутри банки и не кофе вовсе.

В исследовании Росконтроля оценили по десяткам показателей качества и безопасности самые популярные у россиян марки.

В итоге полностью забраковали популяный "Жокей", внутри нашли не кофе, а цикорий и какие-то довольно подозрительные молотые злаки.

То же самое сказали и про бренды Italica и MacCoffee Favorite.

