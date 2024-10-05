«Настоящая бурда, ни капли кофеина»: Росконтроль прокомментировал марки кофе, которые лучше обходить стороной

Недавнее исследование Росконтроля предоставило потребителям ценные сведения о качестве растворимого кофе, которые помогут сделать более осознанный выбор при покупке этого популярного напитка. Это исследование особенно актуально, учитывая распространенность растворимых кофейных продуктов, выбираемых за их удобство и легкость приготовления.

Основные Открытия Исследования

Одним из главных выводов стало то, что качество и свойства растворимого кофе могут соответствовать тем, что предлагают зерновые аналоги. Концентрация кофеина в них оказалась схожей, что делает растворимый кофе эффективным способом получения желаемого заряда бодрости.

Высококачественные Марки

В ходе исследования были выявлены несколько брендов, которые демонстрируют высокий уровень качества и соответствуют требованиям даже самых требовательных ценителей кофе. Среди них — Monarch, Jardin, Tchibo Exclusive, Today и Ambassador Platinum. Отечественные производители, такие как «Черная карта» и «Московская кофейня на паяхъ», также зарекомендовали себя с положительной стороны.

Проблемные Бренды

Однако исследование также обнаружило, что некоторые продукты не соответствуют заявленному качеству. В частности, марка «Жокей» была критикована за содержание цикория и других злаков вместо натурального кофе. Подобные нарушения также были выявлены у Italica и MacCoffee Favorite, что ставит под сомнение их качество и соответствие маркировке.

Заключение

Это исследование Росконтроля играет ключевую роль в информировании покупателей о том, какие продукты стоит избегать, а к каким можно отнестись с доверием. Потребители теперь могут опираться на проверенную информацию при выборе растворимого кофе, что поможет им наслаждаться качественным напитком без риска столкнуться с подделкой