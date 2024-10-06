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«Настоящая бурда, ни капли кофеина»: Росконтроль озвучил марки кофе, которые только обходить стороной

Недавно завершенное запланированное исследовани...

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Недавно завершенное запланированное исследование, в результате которого представители Росконтроля смогли узнать, какого качества растворимый кофе продается в обычных магазинах. Это исследование особенно актуально для тех, кто ценит быстроту и удобство приготовления своего утреннего напитка.

Эксперты подчеркивают, что хорошо заваренный растворимый кофе может быть почти неотличим от своего зернового собрата по содержанию кофеина, обеспечивая тот же заряд бодрости. Однако как вкус, так и сам пряный запах напитка напрямую зависят от качества используемого продукта.

По результатам проверок удалось выделить несколько марок, которые заслуживают доверия потребителей. В числе лидеров по качеству оказались Jardin, Tchibo Exclusive и Today, а также отечественные «Черная карта» и «Московская кофейня на паяхъ».

Однако, результаты исследования также показали, что некоторые марки продуктов не соответствуют заявленному качеству. В частности, было выявлено, что продукция под маркой «Жокей» содержит не кофе, а цикорий и другие добавки.

Это исследование не только помогает определить, какие марки заслуживают место в вашей кухне, но и подчеркивает важность внимательного выбора продуктов для наслаждения истинным кофейным ароматом и вкусом.

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