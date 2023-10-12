«Настоящая бурда, ни капли кофеина»: Росконтроль назвал марки кофе, которые лучше обходить стороной

Черный список производителей кофе, который таковым по сути и не является, обнародовал Росконтроль.

В ведомстве эксперты внимательно изучили марки растворимого кофе. Он прост в приготовлении, а потому россияне покупают такой вид кофе чаще, чем зерновой или молотый, которые надо долго готовить.

Забраковали за несоответствие нормативам и составу несколько марок, среди них популярный в России "Жокей". В составе этого кофе нашли не кофе, а цикорий и некую странную смесь молотых злаковых культур. В том же были уличены и бренды Italica и MacCoffee Favorite.