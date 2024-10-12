«Настоящая бурда, даже без капли кофеина»: Росконтроль озвучил марки кофе, которые лучше обходить стороной

В недавнем исследовании Росконтроль раскрыл информацию о марках кофе, которые не соответствуют заявленным характеристикам. Эти бренды оказались под прицелом экспертов из-за низкого качества продукта и отсутствия кофеина там, где он должен бы быть.

В ходе проверки образцов кофе, которые активно продвигаются как содержащие натуральный кофеин, выяснилось, что некоторые из них не содержат его вовсе. Это ставит под сомнение не только честность производителей, но и качество самого продукта. "Потребители ожидают, что кофе обладает определенными стимулирующими свойствами, но в этих продуктах их просто нет," — отмечает представитель Росконтроля.

Проверка также выявила, что некоторые марки используют в производстве заменители кофеина или даже вредные добавки, что делает их употребление потенциально небезопасным. Эксперты Росконтроля рекомендуют потребителям тщательно изучать состав продукта на упаковке и отдавать предпочтение проверенным брендам, которые открыто информируют о своих компонентах.

"Это исследование должно послужить напоминанием о том, что выбор кофе — это не только вопрос вкуса, но и здоровья," — добавляет специалист.

Росконтроль призывает потребителей быть более информированными и внимательными при покупке кофейных продуктов, особенно тех, что заявляют о наличии кофеина.

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