"Нашли способ уйти от бомбежки": в Артемовске ВСУ начали перевозить боеприпасы в машинах медицинской помощи
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Украинские силовики в Артемовске нарушают международные конвенции и перевозят боеприпасы и солдат на машинах скорой помощи, сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, объективный контроль выявил нецелевое использование специального медицинского транспорта, отмеченного красным крестом.
"На данных автомобилях украинские боевики перевозят боеприпасы для подразделений, а также идет перемещение личного состава по населенному пункту", — сказал собеседник агентства.
Накануне Марочко сообщил, что командование ВСУ продолжает наращивать группировку в Артемовске, стремясь избежать полного окружения города. По его мнению, украинские войска могут готовиться как к обороне, так и к наступлению.