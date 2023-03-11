"Нашли способ уйти от бомбежки": в Артемовске ВСУ начали перевозить боеприпасы в машинах медицинской помощи

Силовики ВСУ перевозят в Артемовске боеприпасы в автомобилях медпомощи

Украинские силовики в Артемовске нарушают международные конвенции и перевозят боеприпасы и солдат на машинах скорой помощи, сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, объективный контроль выявил нецелевое использование специального медицинского транспорта, отмеченного красным крестом.

"На данных автомобилях украинские боевики перевозят боеприпасы для подразделений, а также идет перемещение личного состава по населенному пункту", — сказал собеседник агентства.

Накануне Марочко сообщил, что командование ВСУ продолжает наращивать группировку в Артемовске, стремясь избежать полного окружения города. По его мнению, украинские войска могут готовиться как к обороне, так и к наступлению.