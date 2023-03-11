"Насильно загнали": украинский солдат сдался бойцам ЧВК "Вагнер" и при этом понятия не имел, где он и с кем воюет

Сдавшийся бойцам ЧВК "Вагнер" украинский солдат Бабич даже не знал, где именно он воюет

Telegram-канал "Пригожин в Telegram" рассказал о судьбе украинского солдата Дмитрия Бабича. Этот мужчина попал в плен под Артемовском.

Бабич сообщил, что минувшей осенью его "насильно мобилизовали" в состав элитной 77-й отдельной бригады ВСУ. При этом Бабич, например, точно даже не знал, где и против кого он воюет.

Как рассказал военнопленный, он прикрывал отступление другого подразделения. Под утро на позиции ВСУ ворвались бойцы ЧВК "Вагнер". Они предложили украинскому солдату сдаться, что он с удовольствием и сделал.

Сам Бабич утверждает, что российские военные куда гуманнее, чем его собственное командование. Они его сытно накормили, оказали медицинскую помощь. Украинский военнопленный рассказывает, что воевать он не собирался. Судя по всему, таких мобилизованных, согнанных в Артемовск со всех концов Украины, очень много.