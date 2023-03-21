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"Наш ответ Гааге": Следком возбудил уголовное дело против троих судей и прокурора МУС после ордера на "арест" Путина

СК РФ возбудил уголовное дело против прокурора и трех судей Международного уголовного суда (МУС)
"Наш ответ Гааге": Следком возбудил уголовное дело против троих судей и прокурора МУС после ордера на "арест" Путина

Фото: открытые источники

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против прокурора и троих судей Международного уголовного суда в Гааге. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что дело возбуждено в отношении прокурора МУС Карима Ахмад Хана, а также против троих судей: Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса.

Причина - незаконное вынесение решения о выдаче ордера на арест главы РФ Владимира Путина.

"Уголовное преследование носит заведомо незаконный характер, так как оснований для привлечения к уголовной ответственности не имеется", - пояснили в СК.

В ведомстве также напомнили, что международное законодательство (Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой от 14.12.1973) дает главам государств абсолютный иммунитет от юрисдикции иностранных государств.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не признает юрисдикцию МУС, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.

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