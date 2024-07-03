Нарушение зрения - НЕ препятствие для получения высшего образования

В Вятском государственном университете уже на протяжении нескольких лет успешно действует Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

В крупнейшем вузе Кировской области созданы все условия для комфортного обучения студентов с нарушением зрения и другими нозологиями.

Вятский государственный университет оснащен специальным техническим оборудованием для полноценного освоения учебного материала, системой безопасного передвижения внутри корпусов и общежитий, обеспечивающих доступную среду для каждого обучающегося. На протяжении всего процесса обучения студента сопровождает, закрепленный за ним куратор, готовый помочь в любой ситуации. Специалисты РУМЦ ВятГУ заботятся и об индивидуальных особенностях обучающихся, развивают их способности, таланты на всероссийских инклюзивных олимпиадах, фестивалях и конкурсах.

Наталия Ямщикова, студентка направления «Филология» Вятского госуниверситета, поделилась своими впечатлениями о первом учебном годе в вузе.

С 2017 года свыше 160 студентов с ОВЗ успешно завершили обучение в ВятГУ и нашли свое профессиональное призвание. Поступайте к нам, и мы поможем вам получить высшее образование с тьюторским, психологическим и социальным сопровождением, а также содействием успешному трудоустройству.

Подать документы возможно лично через приемную комиссию ВятГУ (ул.Московская,36), онлайн через ЕПГУ или личный кабинет абитуриента ВятГУ.

Контакты:

РУМЦ ВятГУ: 8-800-222-43-50, 8 (8332) 74-28-00, rumc@vyatsu.ru

Приемная комиссия: (8332) 74-29-29, pk@vyatsu.ru