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Народные рецепты от бессонницы: рецепты, проверенные годами

Натуральные средства от бессонницы: проверенные...

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Натуральные средства от бессонницы: проверенные рецепты на основе трав

Если бессонница мешает вам полноценно отдыхать, стоит обратить внимание на простые и безопасные средства, которые использовались ещё нашими предками. Лекарственные растения мягко действуют на нервную систему, не вызывают привыкания и практически не имеют побочных эффектов, в отличие от многих аптечных препаратов.

Что можно попробовать?

1. Травяные сборы

Популярный способ — заваривание целебных трав. Вот один из эффективных рецептов:

  • Возьмите 100 г листьев пустырника и мяты, 50 г корня валерианы и 5 шишек хмеля.

  • Одну столовую ложку смеси залейте стаканом кипятка и оставьте на 2 часа в термосе.

  • Процедите, добавьте немного кипячёной воды и 2 чайные ложки мёда.

  • Принимайте перед сном.

2. Успокаивающие ванны

Хорошо расслабляет тёплая ванна с маслами мяты, лаванды, ромашки или мелиссы. Достаточно добавить по 2–3 капли любого масла. Если ванну принимать не получается, можно просто подержать ноги в тёплой воде с добавлением настойки валерианы (1 флакон на таз воды).

3. Ароматерапия и чай

Перед сном нанесите несколько капель лавандового или ромашкового масла на подушку. А потом выпейте чашку тёплого чая с мелиссой, вербеной или лимоном. Также отлично подойдёт стакан тёплого молока с мёдом.

4. Самомассаж

Для массажа смешайте немного оливкового или кукурузного масла с несколькими каплями эфирного масла лаванды и ромашки. Мягкими движениями помассируйте шею, плечи и уши — это поможет снять напряжение и быстрее расслабиться.

5. Прогулка перед сном

Обычная неспешная прогулка на свежем воздухе в течение 30 минут поможет успокоить нервы и избавиться от тревожных мыслей. Главное — избегать активных нагрузок, которые наоборот возбуждают нервную систему.

Использование этих простых приёмов поможет улучшить качество сна и быстрее засыпать без медикаментов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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