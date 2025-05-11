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Народные рецепты от бессонницы: рецепты, изученные временем

Как заснуть без таблеток: проверенные народные ...

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Как заснуть без таблеток: проверенные народные рецепты от бессонницы

Если долго ворочаетесь в постели и не можете уснуть, попробуйте натуральные способы, которыми пользовались ещё наши предки. Лекарственные травы, аромамасла и прогулки перед сном — всё это помогает наладить сон без побочных эффектов и привыкания.

Травяной отвар для сна

Смешайте:

  • 100 г пустырника

  • 100 г мяты

  • 50 г корня валерианы

  • 5 шишек хмеля

Залейте 1 столовую ложку смеси стаканом кипятка, настаивайте в термосе 2 часа. Затем процедите, добавьте немного кипячёной воды и 2 ч. л. мёда. Пейте на ночь.

Успокаивающие ванны и ножные ванночки

  • Для расслабления: примите тёплую ванну с 2–3 каплями масла лаванды, мяты, мелиссы или ромашки.

  • Нет ванны? Попарьте ноги в тазике с тёплой водой, добавив флакон настойки валерианы.

Ароматы для сна

  • Капните пару капель лавандового или ромашкового масла на подушку — это поможет расслабиться и быстрее заснуть.

  • Сделайте себе тёплый травяной чай с мелиссой, вербеной или лимоном. Также подойдёт стакан молока с мёдом.

Самомассаж с маслами

Смешайте оливковое или кукурузное масло с 2–3 каплями масла ромашки и лаванды. Пальцами массируйте:

  • Ушные раковины (движения снизу вверх)

  • Область шеи и плеч

Это снимет напряжение и успокоит нервную систему.

Вечерняя прогулка

Простая полчасовая прогулка перед сном (без спорта и нагрузки) помогает снять стресс, очистить голову от лишних мыслей и подготовить организм ко сну.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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