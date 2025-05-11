Народные рецепты от бессонницы: рецепты, изученные временем
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Как заснуть без таблеток: проверенные народные рецепты от бессонницы
Если долго ворочаетесь в постели и не можете уснуть, попробуйте натуральные способы, которыми пользовались ещё наши предки. Лекарственные травы, аромамасла и прогулки перед сном — всё это помогает наладить сон без побочных эффектов и привыкания.
Травяной отвар для сна
Смешайте:
100 г пустырника
100 г мяты
50 г корня валерианы
5 шишек хмеля
Залейте 1 столовую ложку смеси стаканом кипятка, настаивайте в термосе 2 часа. Затем процедите, добавьте немного кипячёной воды и 2 ч. л. мёда. Пейте на ночь.
Успокаивающие ванны и ножные ванночки
Для расслабления: примите тёплую ванну с 2–3 каплями масла лаванды, мяты, мелиссы или ромашки.
Нет ванны? Попарьте ноги в тазике с тёплой водой, добавив флакон настойки валерианы.
Ароматы для сна
Капните пару капель лавандового или ромашкового масла на подушку — это поможет расслабиться и быстрее заснуть.
Сделайте себе тёплый травяной чай с мелиссой, вербеной или лимоном. Также подойдёт стакан молока с мёдом.
Самомассаж с маслами
Смешайте оливковое или кукурузное масло с 2–3 каплями масла ромашки и лаванды. Пальцами массируйте:
Ушные раковины (движения снизу вверх)
Область шеи и плеч
Это снимет напряжение и успокоит нервную систему.
Вечерняя прогулка
Простая полчасовая прогулка перед сном (без спорта и нагрузки) помогает снять стресс, очистить голову от лишних мыслей и подготовить организм ко сну.
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