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Народные приметы на 28 октября 2024: что можно и запрещено делать в этот день

28 октября православные вспоминают Евфимия Солу...

stihi.ru

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28 октября православные вспоминают Евфимия Солунского, чей день на Руси известен как Евфимий Осенний. Эта дата традиционно ассоциируется с глубокими народными верованиями и практиками, отражающими связь человека с природой и его духовные поиски.

Погодные Приметы 28 Октября С наступлением дня Евфимия Осеннего связаны многочисленные приметы, которые предсказывают погоду на предстоящую зиму:

  • Сильная изморось этого дня предвещает строгие морозы.
  • Появление комаров в этот день говорит о мягкой зиме.
  • Понижение атмосферного давления обещает ветреную погоду с осадками.
  • Утренние облака предвещают день с плохой погодой.
  • Большие и четкие круги возле луны вечером обычно сулят скорые морозы, в то время как расплывчатые красноватые круги предсказывают ветер со снегом.
  • Ясное и чистое небо в этот день обещает хорошую погоду на ближайшее время.

Традиции и Запреты Дня В этот день принято готовиться к зиме, проверяя запасы теплой одежды и продовольствия. Главным символом дня считается лен: из него в древности делали пряжу, а льняную нить завязывали на запястье больным. Чтобы задобрить домового и отпугнуть нечистую силу, женщины пели песни и шутили.

Однако есть и вещи, которые делать в этот день категорически запрещено:

  • Не следует стричь волосы или заплетать косы, чтобы не привлечь болезни.
  • Рассказывать о своих мечтах и планах нежелательно, так как это может помешать их реализации.
  • Стирка и глажка белья также не рекомендуются, так как это может навлечь болезни на того, кто будет использовать это белье.

Гадания и Верования 28 октября считается особенно благоприятным днем для гаданий, так как считается, что в этот день потусторонние силы особенно активны и могут помочь в предсказаниях.

Эти традиции и верования передаются из поколения в поколение, напоминая о глубокой связи человека с природой и его духовными исканиями, укорененными в культуре и истории.

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