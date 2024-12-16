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Народная артистка России Клара Новикова отметила юбилей и не получила поздравления от коллег

12 декабря Народная артистка России Клара Новик...

tdk-ug.ru

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12 декабря Народная артистка России Клара Новикова отметила своё 78-летие. Несмотря на долгие годы работы на центральных телеканалах России, где она была одним из лиц женского юмора, поздравления от ведущих телеканалов не последовали. Это кажется неожиданным, учитывая её значимость в культурной жизни страны.

Однако интерес к её персоне возродился после появления Новиковой на израильском сайте, посвящённому жертвам Хамас. На нём она выразила соболезнования в связи со смертью Якова Соломона, погибшего от рук террористов. Этот жест вызвал обсуждения, так как Новикова ранее не высказывалась подобным образом о российских жертвах террора.

Клара Новикова не покинула Россию после начала спецвоенной операции, продолжая активную деятельность. Она поддерживает дружеские отношения с украинцами, несмотря на сложности, и открыто высказывается против присхящег н Укарине.

На одном из концетров в Москве Клара выступила на фоне фотографии Киева, что вызвало разные реакции среди зрителей и СМИ. Артистка тогда сказала, что показывала фотографии улиц Киева, где прошло её детство.

Клара Новикова также выразила своё отношение к конфликту, заявив, что не хочет говорить об СВО "из уважения к своим зрителям, среди которых многие прямо затронуты событиями". Она подчеркивает, что в её сердце всегда будут жить пожелания мира, пишет ИА Регнум.

Эти слова Клары Новиковой вызывают глубокий резонанс, ведь они отражают сложность положения публичных личностей, сталкивающихся с дилеммой между личными убеждениями и общественным ожиданием. Несмотря на критику, она продолжает выражать свои чувства и мнения, демонстрируя приверженность искренности и человечности в своих выступлениях и интервью.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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