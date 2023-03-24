"Народ под гипнозом": в Сеть попало забытое пророчество русской святой Матроны Московской о 2023 годе

В Сети появилось позабытое пророчество русской святой Матроны Московской

При жизни святая Матрона Московская предсказывала многие испытания, которые предстоит встретить людям, на годы вперед. Она предвидела большие мировые события и перемены.

Перед своей смертью Матрона говорила, что услышит каждого к ней обратившегося и будет всем помогать. Предсказания Матроны сбываются.

В Сеть попало одно из таких пророчеств на 2023 год, пишет "НВЛ". Матрона Московская была убеждена, что в это время жителям России будет грозить большая опасность, придет она с Запада. Преодолеть угрозу получится, но дело это будет трудное.