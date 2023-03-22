"Напряженный диалог": профессор-востоковед потерял сознание в прямом эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым"
Фото: ridus.ru
Глава Школы Востоковедения НИУ ВШЭ профессор Андрей Карнеев упал в обморок в прямом эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".
Мужчина внезапно рухнул на пол во время оживленной дискуссии приглашенных экспертов. Гости программы и сам ведущий бросились на помощь, вызвали скорую.
Отмечается, что обморок был кратковременным. После осмотра врачей Карнеев отправился домой. Сейчас с ним все в порядке.