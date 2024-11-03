Напилась и свалилась с крыши: тюменка из шоу «Пацанки» получила серьезные травмы на проекте

Недавний выпуск популярного реалити-шоу "Пацанки" завершился неожиданной трагедией. Ангелина Терехина, одна из ярких участниц проекта, получила серьезные травмы, пытаясь достать алкоголь, спрятанный в саду. Этот инцидент вызвал широкий резонанс и обсуждение в средствах массовой информации.

Основные события: В рамках тематического вечера, посвященного женственности, участницам шоу предложили принять участие в фотосессии в элегантных нарядах, после чего последовал ужин с алкоголем. Не все смогли устоять перед соблазном выпить. Одна из участниц, Соня Григорьева, спрятала спиртное в саду. Когда двери дома уже были закрыты, девушки решили использовать простыни, чтобы спуститься с крыши и достать его.

Кульминация: Ангелина Терехина, решив не доверять своей сопернице, предпочла действовать самостоятельно. Она вылезла через окно, спустилась по простыням, но не смогла удержаться, из-за чего свалилась с крыши прямо на ноги, что не могло пройти без следа для ее организма. Серьезность ситуации стала очевидной, когда её срочно доставили в больницу.

Последствия: В больнице Ангелине были диагностированы повреждения позвоночника и пяток. После КТ и осмотра врачами, ей наложили гипс на обе ноги. В своем телеграм-канале участница поделилась, что ей было крайне тяжело спать из-за отеков и боли. Теперь ставится пов вопрос возможность дальнейшего участия девушки в проекте, а наставники шоу выразили свое неодобрение такого рода поведения, считая его неприемлемым.

Этот инцидент вновь поднял вопросы о безопасности участников в реалити-шоу и о моральной ответственности организаторов за ситуации, которые могут привести к травмам. Общественность и фанаты шоу ждут официального заявления от продюсеров "Пацанки", которые должны будут ответить на многочисленные вопросы о том, как такое могло произойти под камерами, о чем сообщем 72.ru.