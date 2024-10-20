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"Напасть пришла с Запада": депутаты предложили забирать детей квадроберов у их родителей

В российском законодательстве может появиться н...

dzen.ru

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В российском законодательстве может появиться новый закон, направленный на регулирование одного из самых спорных явлений современной культуры — квадробинга, когда люди имитируют поведение животных. Депутат России Сергей Колунов заявил, что было бы неплохо ввести серьезные меры для родителей детей, увлекающихся квадробингом. Они считает, что это могут быть как административные, так и уголовные санкции. Речь даже шла о лишении их родительских прав.

Колунов обратился с предложением к уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, подчеркнув, что подобное поведение несовместимо с традиционными семейными ценностями, которые превалируют в России.

«Дети изображают из себя животных, и это явление пришло к нам с Запада, подобно ЛГБТ-движению, которое мы уже законодательно ограничили», — заявил Колунов.

Парламентарий выразил свою озабоченность после просмотра видео из Омска, где женщина гуляла со своим сыном, выступающим в роли собаки, на поводке. Этот инцидент вызвал реакцию не только в обществе, но и среди правоохранительных органов.

Инициативу поддержал Алексей Пушков, глава комиссии Совфеда по информационной политике. В своём телеграм-канале он написал:

«Мы не должны терпеть добровольную деградацию и утрату личности, которую способствует такое поведение. Пусть это остаётся за пределами нашей страны.»

Проект вызвал живые дискуссии среди экспертов и в обществе. Одни считают, что государство должно вмешиваться в воспитание детей, когда речь идет о защите общественной морали и нравственности. Другие же утверждают, что такие меры могут быть чрезмерными и подрывают права родителей на воспитание детей по своему усмотрению.

В любом случае, предложение Колунова означает новый этап в дискуссии о том, где проходит грань между защитой традиционных ценностей и свободой личности. Эта тема, безусловно, будет одной из главных в повестке дня российского общества в ближайшем будущем, сообщает РИА Новости.

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