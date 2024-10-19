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"Напасть пришла с Запада": депутаты предложили лишать прав на детей квадроберов у их родителей

В российском парламенте зародилась новая инициа...

absatz.media

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В российском парламенте зародилась новая инициатива, которая может значительно изменить подход к родительским обязанностям. Сергей Колунов, депутат Государственной думы, выступил со своим предложением о появлении административного, а также уголовного наказания для родителей, дети которых принимают учасстие в движении "квадробинг". В некоторых случаях его нововведения даже предполагают лишение родительских прав. Напомним, что квадробинг - это деятельность, где дети имитируют животных, требуя, чтобы с ними даже гуляли на поводке.

Феномен "квадробинга" и общественное возмущение

"Квадробинг" — это субкультурное явление, пришедшее в Россию из США, где подростки и дети имитируют домашних животных, часто просыпаясь выгуливать их на улице на поводках. Это движение вызвало бурное обсуждение в общественных и политических кругах России, поскольку многие считают его несовместимым с традиционными семейными ценностями страны.

Законодательные меры

В ответ на растущую популярность этого движения среди молодежи, Колунов предложил ряд мер, направленных на контроль и ограничение данного явления. "Мы не можем позволить, чтобы такие тенденции подрывали основы нашего общества," заявил Колунов, подчеркивая необходимость защиты традиционных ценностей.

Реакция общественности и политиков

Инициатива Колунова нашла поддержку среди некоторых его коллег, включая Алексея Пушкова, главу комиссии Совфеда по информационной политике. Пушков выразил мнение, что такие явления, как "квадробинг", способствуют "добровольной деградации и утрате личности", и призвал к их запрету в России, подчеркивая, что подобное поведение недопустимо для российского общества.

Перспективы законопроекта

Предложение Колунова еще предстоит рассмотреть и обсудить в правительственных структурах, и оно вызовет широкий общественный резонанс. Однако уже сейчас ясно, что дебаты вокруг "квадробинга" и подобных явлений затрагивают глубокие вопросы культурных норм и ценностей в современной России, а также роль государства в регулировании частной жизни граждан, пишет daily.afisha.ru.

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