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"Нам придется нанести серьезный удар, который точно покажет нашу решимость": Гурулев выступил с заявлением о возможности удара по Великобритании

В эфире у Владимира Соловьева 27 ноября обсужда...

moscow.media

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В эфире у Владимира Соловьева 27 ноября обсуждались актуальные вопросы международной политики и безопасности. Основное внимание было уделено эскалации конфликтов на разных фронтах, не ограничиваясь только ситуацией на Украине. Важным аспектом дискуссии стала нестабильность в регионах, таких как Сирия, где уровень напряженности продолжает расти, а вину за это гости передачи возлагают на действия западных стран.

Среди предложений, озвученных в ходе программы, значилась инициатива применения жестких мер для блокады логистики и производственных мощностей на Украине. Обсуждались такие действия, как удары по железнодорожным тоннелям, мостовым переходам и узловым станциям, а также дестабилизация энергосистемы страны. Участники программы подчеркнули, что Россия обладает необходимыми средствами для реализации таких мер, и с появлением новых технологий, таких как "Орешник", возможности становятся еще шире.

Касаясь возможных ответных мер России в адрес США и НАТО, гости шоу упомянули о знании о расположении авиабаз на Аляске и пусковых установках ПРО, а также о наличии авианосных группировок. В контексте этого обсуждалась возможность нанесения серьезного удара по одной из стран НАТО, например Великобритании, чтобы стимулировать Запад к более конструктивному диалогу с Россией.

Особое внимание уделили решимости российского руководства и народа противостоять давлению и продолжать отвечать на эскалацию конфликта. Подчеркивалась неограниченная поддержка действий Верховного главнокомандующего, а также отмечалось, что терпение России и ее президента не безгранично.

Это интервью подчеркивает сложность текущей международной обстановки и многогранность подходов к решению возникающих конфликтов, включая готовность использовать различные формы давления и военные меры для защиты национальных интересов и восстановления стабильности в ключевых регионах.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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