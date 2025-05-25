Найден секрет урожайного картофеля: делаю это дважды за лето

Многие дачники уверены: посадил картошку — и можно до осени забыть. Но чтобы не копаться в грядке впустую, стоит уделить одно простое действие. Окучивание — проверенный способ увеличить урожай в разы. Рассказываем, когда и как его проводить, чтобы каждая лунка порадовала ведром клубней.

Почему окучивание так важно

Да, картофель действительно может расти и без особого ухода. Но именно окучивание напрямую влияет на количество клубней. Причины простые:

Образуются дополнительные подземные побеги , на которых и вырастают новые клубни.

Земля защищает клубни от солнца , не даёт им зеленеть и становиться ядовитыми.

Почва становится рыхлой, лучше пропускает воздух к корням, растение активнее растёт.

Когда окучивать картошку

Первый раз это делают, когда кусты поднимаются до 15–20 см. Обычно это конец мая или начало июня. Землю аккуратно подсыпают до нижних листьев, но не выше — иначе можно «задушить» растение.

Второе окучивание проводят через 2–3 недели — перед цветением. Этого обычно достаточно, особенно если земля в гребне достигает 10–15 см.

Но бывают исключения: если кусты разваливаются, клубни выглядывают из земли или появляются зелёные пятна — стоит провести дополнительное окучивание. Даже 3–4 раза за сезон — это нормально.

Какую выбрать погоду

Золотое правило — не окучивать в жару. Это может повредить нежные корни.

Лучшее время:

Пасмурный день или вечер , когда солнце не обжигает.

На следующий день после дождя: земля влажная, рыхлая, и её легко сформировать в гребни. Заодно избавитесь от корки, образовавшейся после осадков.

Когда можно обойтись без окучивания

Если у вас рыхлая, лёгкая почва — можно не окучивать. Клубни и так легко заглубляются и не зеленеют. Но на тяжёлых почвах без насыпи они «вылезают» на поверхность и портятся. Урожай в таких условиях резко снижается.

Сколько раз за лето нужно окучивать

Оптимально — два раза. Но некоторые дачники подсыпают землю каждый раз при прополке — и выходят все 5–6 раз за сезон. Это трудоёмко, но эффективно.

Вывод

Хотите получить не просто картошку, а урожай, который приятно удивит? Потратьте немного времени на окучивание. Это один из самых простых, но самых действенных приёмов ухода за культурой. И мешок картошки осенью будет не случайностью, а наградой за усилия, сообщает Newsinfo.ru.