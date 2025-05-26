Найден секрет отменного урожайного картофеля: делаю это дважды за лето

Окучивание картошки: простой способ увеличить урожай в несколько раз

Многие дачники считают, что посадил картошку — и можно до осени забыть о грядках. Но есть одно важное действие, которое поможет собрать больше клубней — окучивание. Расскажем, когда и как правильно его проводить, чтобы каждая лунка радовала хорошим урожаем.

Почему окучивание так важно

Картофель может расти без особого ухода, но окучивание напрямую влияет на количество клубней. Почему?

Образуются дополнительные подземные побеги, на которых вырастают новые клубни.

Земля защищает клубни от солнца, не даёт им зеленеть и становиться ядовитыми.

Почва становится рыхлой, лучше пропускает воздух к корням, что ускоряет рост растения.

Когда и как окучивать картошку

Первое окучивание делают, когда кусты поднимаются до 15–20 см — обычно в конце мая или начале июня. Землю аккуратно подсыпают до нижних листьев, не выше, чтобы не задушить растение.

Второй раз окучивают через 2–3 недели, перед цветением. Если клубни выглядывают из земли или появляются зелёные пятна, можно делать это и 3–4 раза за сезон.

Лучшее время для окучивания

Не стоит окучивать в жару — это повредит корням. Идеально — пасмурный день или вечер, либо день после дождя, когда почва влажная и легко формируется.

Когда окучивание можно пропустить

Если почва лёгкая и рыхлая, окучивание не обязательно — клубни и так будут хорошо защищены. Но на тяжёлых грунтах без окучивания урожай сильно снижается.

Сколько раз окучивать за сезон

Оптимально — два раза. Но некоторые дачники делают это при каждой прополке — до 5–6 раз за лето. Это трудоёмко, но эффективно.