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Найден секрет отменного урожайного картофеля: делаю это дважды за лето

Как окучивание помогает увеличить урожай картоф...

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Окучивание картошки: простой способ увеличить урожай в несколько раз

Многие дачники считают, что посадил картошку — и можно до осени забыть о грядках. Но есть одно важное действие, которое поможет собрать больше клубней — окучивание. Расскажем, когда и как правильно его проводить, чтобы каждая лунка радовала хорошим урожаем.

Почему окучивание так важно

  • Картофель может расти без особого ухода, но окучивание напрямую влияет на количество клубней. Почему?
  • Образуются дополнительные подземные побеги, на которых вырастают новые клубни.
  • Земля защищает клубни от солнца, не даёт им зеленеть и становиться ядовитыми.
  • Почва становится рыхлой, лучше пропускает воздух к корням, что ускоряет рост растения.

Когда и как окучивать картошку

  • Первое окучивание делают, когда кусты поднимаются до 15–20 см — обычно в конце мая или начале июня. Землю аккуратно подсыпают до нижних листьев, не выше, чтобы не задушить растение.
  • Второй раз окучивают через 2–3 недели, перед цветением. Если клубни выглядывают из земли или появляются зелёные пятна, можно делать это и 3–4 раза за сезон.

Лучшее время для окучивания

Не стоит окучивать в жару — это повредит корням. Идеально — пасмурный день или вечер, либо день после дождя, когда почва влажная и легко формируется.

Когда окучивание можно пропустить

Если почва лёгкая и рыхлая, окучивание не обязательно — клубни и так будут хорошо защищены. Но на тяжёлых грунтах без окучивания урожай сильно снижается.

Сколько раз окучивать за сезон

Оптимально — два раза. Но некоторые дачники делают это при каждой прополке — до 5–6 раз за лето. Это трудоёмко, но эффективно.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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