Найден секрет отменного урожайного картофеля: делаю это дважды за лето
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Окучивание картошки: простой способ увеличить урожай в несколько раз
Многие дачники считают, что посадил картошку — и можно до осени забыть о грядках. Но есть одно важное действие, которое поможет собрать больше клубней — окучивание. Расскажем, когда и как правильно его проводить, чтобы каждая лунка радовала хорошим урожаем.
Почему окучивание так важно
- Картофель может расти без особого ухода, но окучивание напрямую влияет на количество клубней. Почему?
- Образуются дополнительные подземные побеги, на которых вырастают новые клубни.
- Земля защищает клубни от солнца, не даёт им зеленеть и становиться ядовитыми.
- Почва становится рыхлой, лучше пропускает воздух к корням, что ускоряет рост растения.
Когда и как окучивать картошку
- Первое окучивание делают, когда кусты поднимаются до 15–20 см — обычно в конце мая или начале июня. Землю аккуратно подсыпают до нижних листьев, не выше, чтобы не задушить растение.
- Второй раз окучивают через 2–3 недели, перед цветением. Если клубни выглядывают из земли или появляются зелёные пятна, можно делать это и 3–4 раза за сезон.
Лучшее время для окучивания
Не стоит окучивать в жару — это повредит корням. Идеально — пасмурный день или вечер, либо день после дождя, когда почва влажная и легко формируется.
Когда окучивание можно пропустить
Если почва лёгкая и рыхлая, окучивание не обязательно — клубни и так будут хорошо защищены. Но на тяжёлых грунтах без окучивания урожай сильно снижается.
Сколько раз окучивать за сезон
Оптимально — два раза. Но некоторые дачники делают это при каждой прополке — до 5–6 раз за лето. Это трудоёмко, но эффективно.
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