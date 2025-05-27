Найден секрет отменного урожая картофеля: делаю это дважды за лето

Окучивание картошки: простой способ увеличить урожай в несколько раз

Многие дачники думают, что посадил картошку — и можно до осени забыть о грядках. Но есть важное действие, которое поможет собрать больше клубней — окучивание.

Почему окучивание важно?

Образуются дополнительные подземные побеги, на которых вырастают новые клубни.

Земля защищает клубни от солнца, предотвращая их позеленение и появление ядовитых веществ.

Почва становится рыхлой и лучше пропускает воздух к корням, что ускоряет рост растений.

Когда и как окучивать?

Первое окучивание проводят, когда кусты достигают 15–20 см (конец мая — начало июня). Землю аккуратно подсыпают до нижних листьев, не выше, чтобы не повредить растения. Второй раз — через 2–3 недели, перед цветением. При необходимости окучивают до 3–4 раз за сезон.

Лучшее время для окучивания

Идеально проводить процедуру в пасмурный день, вечером или после дождя, когда почва влажная и легко формируется. Окучивание в жару может повредить корни.

Когда можно пропустить окучивание?

Если почва лёгкая и рыхлая, окучивание не обязательно. Но на тяжёлых грунтах без окучивания урожай значительно снизится.

Сколько раз окучивать за сезон?

Оптимально два раза, но некоторые делают это при каждой прополке — до 5–6 раз за лето. Это трудоёмко, но очень эффективно.