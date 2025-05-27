Найден секрет отменного урожая картофеля: делаю это дважды за лето
kasheloff.ru
Окучивание картошки: простой способ увеличить урожай в несколько раз
Многие дачники думают, что посадил картошку — и можно до осени забыть о грядках. Но есть важное действие, которое поможет собрать больше клубней — окучивание.
Почему окучивание важно?
- Образуются дополнительные подземные побеги, на которых вырастают новые клубни.
- Земля защищает клубни от солнца, предотвращая их позеленение и появление ядовитых веществ.
- Почва становится рыхлой и лучше пропускает воздух к корням, что ускоряет рост растений.
Когда и как окучивать?
Первое окучивание проводят, когда кусты достигают 15–20 см (конец мая — начало июня). Землю аккуратно подсыпают до нижних листьев, не выше, чтобы не повредить растения. Второй раз — через 2–3 недели, перед цветением. При необходимости окучивают до 3–4 раз за сезон.
Лучшее время для окучивания
Идеально проводить процедуру в пасмурный день, вечером или после дождя, когда почва влажная и легко формируется. Окучивание в жару может повредить корни.
Когда можно пропустить окучивание?
Если почва лёгкая и рыхлая, окучивание не обязательно. Но на тяжёлых грунтах без окучивания урожай значительно снизится.
Сколько раз окучивать за сезон?
Оптимально два раза, но некоторые делают это при каждой прополке — до 5–6 раз за лето. Это трудоёмко, но очень эффективно.
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