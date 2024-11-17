«Находился на обезболах»: стала известна причина смерти премьера Мариинского театра

Владимир Шкляров, премьер Мариинского театра и одно из самых ярких имен в мире русского балета, скончался в возрасте 39 лет после падения из окна своей квартиры на Васильевском острове. Это событие вызвало глубокий резонанс в культурных кругах и обществе.

Информация о несчастном случае была подтверждена бывшей балериной Ириной Бартновской, которая сообщила, что Шкляров находился дома на больничном, готовясь к операции на стопе. По её словам, трагедия произошла, когда Владимир вышел на узкий балкон подышать свежим воздухом и курить. Потеряв равновесие, он упал с пятого этажа, что она описала как "глупую и невыносимую случайность".

Следственные органы уже начали проверку обстоятельств происшествия. По предварительной информации, представленной пресс-службой ГСУ СК по Санкт-Петербургу изданию «Фонтанка», рассматривается версия несчастного случая. Также известно, что недавно Шкляров переживал трудный период, борясь с зависимостями, и его близкие подтверждают, что он несколько месяцев пытался справиться с проблемами.

Шкляров был известен не только своим искусством, но и своей общественной активностью. Он часто посещал матчи и мероприятия футбольного клуба «Зенит», где был знаком с многими игроками и тренерами. Пресс-служба клуба выразила глубокие соболезнования в связи с его кончиной, отметив его искреннюю поддержку и дружбу.

Карьера Владимира Шклярова в Мариинском театре была поистине блестящей: после окончания Академии русского балета имени Вагановой в 2003 году он присоединился к труппе театра, а в 2011 году стал её премьером. За годы работы он исполнил главные партии в таких спектаклях, как «Сильфида», «Жизель», «Спящая красавица», «Лебединое озеро» и многие другие. В 2020 году за свои достижения он был удостоен звания заслуженного артиста России.

Эта утрата оставила заметный след в сердцах коллег, поклонников и всех, кто знал Владимира не только как талантливого артиста, но и как человека с большой душой, пишет rtvi.com.