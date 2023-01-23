Наемник из Британии не сдержался и восхитился работой артиллерии ВС РФ: "Невероятно хороши"

Британский наемник Кристофер Перриман, который воюет на стороне ВСУ, не сдержался и похвалил работу российской артиллерии, об этом сообщает Daily Express.

Военный с 16-летним боевым стажем сейчас воюет в составе подразделения в Херсонской области. Он отметил, что надеется на поставки тяжелого оружия Украине и главной причиной назвал "невероятно хорошие" удары артиллерии ВС РФ.