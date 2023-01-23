Наемник из Британии не сдержался и восхитился работой артиллерии ВС РФ: "Невероятно хороши"
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Британский наемник Кристофер Перриман, который воюет на стороне ВСУ, не сдержался и похвалил работу российской артиллерии, об этом сообщает Daily Express.
Военный с 16-летним боевым стажем сейчас воюет в составе подразделения в Херсонской области. Он отметил, что надеется на поставки тяжелого оружия Украине и главной причиной назвал "невероятно хорошие" удары артиллерии ВС РФ.
"Нет ничего хуже, чем слышать огонь артиллерии, а потом сидеть и слушать свист снаряда, чтобы узнать, насколько близко к вашей позиции он упадет", – пожаловался наемник, отметив, что русские в артударах "чертовски, невероятно хороши".