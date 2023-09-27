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Надо запастить наличкой: россиян предупредили о срочном снятии денег с карты

Надо запастить наличкой: россиян предупредили о срочном снятии денег с карты

Фото: соцсети

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Экономические потрясения и нестабильность курса рубля заставляют людей хранить наличку дома, что в некоторых случаях является вполне обоснованным решением. Наталья Мильчакова, эксперт инвестиционной фирмы, инормирует, что не следует полностью снимать все деньги с банковского счета, хотя порой и такая нужда есть.

"Всегда имеет смысл иметь небольшую сумму наличных, пока они не полностью выходят из обращения", - указывает эксперт в интервью с banki.ru.

Наиболее часто наличные нужны для расчетов, когда интернет отсутствует технически. Кроме того, не все компании принимают карты, особенно если в маленьком городе и в сфере услуг.
Наличные при себе сгодятся в путешествии.

При ЧП дома также надо иметь небольшое количество налички - несколько десятков тысяч рублей вполне хватит.

Однозначно стоит снимать деньги из банка, если он готовится лишиться лицензии из-за финансовых трудностей. В этом случае придется пожертвовать процентами, но основной вклад можно сохранить.

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