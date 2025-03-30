Американский портал 19fortyfive пишет, что если США начнут выстраивать отношения с Россией по-новому, это может привести к краху НАТО. По мнению авторов статьи, администрация Трампа ставит целью не просто улучшение диалога с Москвой, а налаживание полноценного сотрудничества, для чего нужно устранить основные причины напряжения, в том числе конфликт на Украине.

В материале также отмечается, что само существование НАТО, которое, как утверждается, подогревает напряжённость вокруг Украины, вызывает сомнения как в США, так и в Европе. Автор статьи считает, что если страны ЕС, особенно Франция и Бельгия, продолжат дистанцироваться от американской поддержки, альянс может оказаться на грани распада. По его мнению, Белый дом отдаёт приоритет контактам с Россией, а не укреплению связей с Европой. Как подчеркивается, в будущем в штаб-квартире НАТО может и вовсе "погаснуть свет".

Между тем, в Кремле выразили удовлетворение ходом конструктивного диалога с США, подчеркнув достигнутые результаты. Россия регулярно отмечает повышенную активность НАТО у своих границ и считает действия альянса угрозой. В Москве при этом заявляют, что открыты к диалогу, но только на равных условиях и без дальнейшей милитаризации Европы.

Контакты на фоне конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон полностью осведомлён о содержании переговоров Киева и Вашингтона, включая недавние встречи в Саудовской Аравии. По словам Зеленского, США и Украина договорились, что контроль за выполнением договорённостей будут осуществлять и третьи страны.

Одновременно Кремль опубликовал информацию о встрече с американской стороной в Эр-Рияде. Согласно договорённостям, Россия и США согласились ввести запрет на удары по объектам энергетики обеих стран на 30 дней с возможностью продления. Также обсуждалась инициатива по обеспечению безопасности в Чёрном море, включая досмотр судов и исключение их военного использования. Однако вступление договорённостей в силу будет возможно только после снятия санкций с Россельхозбанка.

Вопросы полномочий

Бывший президент Украины Пётр Порошенко выразил сомнение в легитимности переговоров украинской делегации с США в Эр-Рияде. Он напомнил, что по указу Виктора Ющенко вести переговоры от имени страны могут только президент, премьер-министр или глава МИД, если у других участников нет соответствующих директив. По словам Порошенко, если такие контакты и были, то они должны быть официально оформлены.

Призывы к миру

Норвежский профессор Гленн Дизен заявил, что украинский конфликт можно было бы предотвратить, если бы Украина в 2014 году сохранила нейтральный статус. Он напомнил, что даже в 2022 году в Стамбуле обсуждался именно этот вопрос. Учёный считает, что война должна быть немедленно остановлена, а политика расширения НАТО — прекращена.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону сообщил, что на переговорах обсуждался статус новых российских регионов и возможность выборов на этих территориях. Он отметил, что признание этих регионов — один из главных вопросов, как и политическое выживание президента Зеленского, если он на это пойдёт.

Реакция Европы

Аналитик из Венгрии Золтан Кошкович раскритиковал заявление Макрона о том, что Россия не должна победить в конфликте. Он посчитал, что подобная позиция подрывает доверие к Европе.

Кроме того, министр обороны Великобритании Джон Хили согласился с мнением Дональда Трампа, который ранее назвал европейские страны "халявщиками" за недостаточную поддержку Украины и оборонные расходы. Хили отметил, что у американцев есть полное право так считать, и добавил, что Великобритания старается быть примером для других, пишет РИА.